Polen stuurt extra militairen naar grens na overlijden vier migranten

Polen stuurt extra militairen naar de grens met Wit-Rusland in een poging de aankomst van migranten daar te beteugelen. Er worden zeker vijfhonderd extra legereenheden en voertuigen ingezet, zo kondigden Poolse autoriteiten maandag volgens internationale persbureaus aan. Dit jaar komen relatief veel migranten, veelal uit het Midden-Oosten, via de Wit-Russische grens aan in Polen.

Op zondag meldden Poolse autoriteiten dat de lichamen van drie mannen zijn gevonden in de buurt van Wit-Rusland. Dezelfde dag meldden Wit-Russische autoriteiten dat ze het lichaam van een Iraakse vrouw hadden gevonden, op een meter van de grens met Polen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Wel werden in de buurt van de lichamen migranten gevonden die met onderkoelingsverschijnselen kampten.

Wraak voor sancties

De Wit-Russische regering van Aleksandr Loekasjenko laat al maanden migranten door aan de grens met de Europese Unie als wraak voor Europese sancties. Aanvankelijk trof dat vooral Litouwen, maar dit jaar probeerde duizenden asielzoekers al van Wit-Rusland naar Polen over te steken. De aankomst van deze vluchtelingen is „een goed georganiseerde actie geregisseerd vanuit Minsk en Moskou”, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki maandag. Polen en Litouwen beschuldigen Wit-Russische en Russische autoriteiten van een „hybride aanval” om de EU te destabiliseren.

Sindsdien zijn er zeker achtduizend gedocumenteerde pogingen van migranten geweest om de grens tussen Polen en Wit-Rusland over te steken. Van die pogingen vonden er 3.800 plaats in september. Polen en Litouwen hebben voor het eerst sinds de Koude Oorlog de noodtoestand aan de grens afgekondigd. Er zijn hekken neergezet en er wordt fors meer gepatrouilleerd. Daarbij zijn in toenemende maten militairen betrokken. Vorige maand stuurde Polen al negenhonderd militairen naar de grens om daar grenswachten bij te staan.