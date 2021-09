‘Odette, Kater en de Lul’ neemt je mee in een toekomstvisioen

Het eerste beeld dat we zien in Odette, Kater en de Lul is een enorm hemelbed dat de speelruimte bijna volledig beslaat. Een voor een komen de leden van theatercollectief La Isla Bonita tevoorschijn om de thematiek van de voorstelling uit te leggen: de ontwikkeling van de kunstbaarmoeder en de mogelijke sociaal-maatschappelijke gevolgen. Verschillende ethische posities botsen met elkaar, van het technologisch positivisme van Luit Bakker, die het als dé oplossing ziet voor queer-stellen als beide partners hun genen aan hun kind willen overdragen, tot het pseudowetenschappelijke natuurfundamentalisme van Aukje Schaafsma, die de pijn van het baren als essentieel onderdeel van gezond moederschap ziet.

Boeiende spanning

Het is een wat stroef en al te uitleggerig begin van een intrigerende voorstelling. Na de inleidende discussie betreden de acteurs het bed, waar ze ons meenemen in een toekomstvisioen: de aarde is onbewoonbaar geworden en de vier vrouwen hebben onderkomen gevonden in het heelal. In hun ruimteschip groeit in een artificiële baarmoeder een kind van alle vier; terwijl een voice-over de verschillende groeistadia doorneemt, geven de vrouwen zich over aan verschillende collectieve oefeningen die de ervaring van een traditionele zwangerschap zo dicht mogelijk benaderen.

Door deze insteek introduceert La Isla Bonita een boeiende spanning in de voorstelling: hoewel ze beschikken over de nieuwste technologie, doen de vrouwen er alles aan om de fysieke beleving van een natuurlijke zwangerschap te imiteren. Odette, Kater en de Lul wordt zo zowel een viering van nieuwe mogelijkheden als een ode aan zwanger- en ouderschap zoals we die nu kennen: de verbintenis tussen de nieuwe en de oude mens wordt overbrugd door het ontplooien van nieuwe rituelen. Het beeld van vier liefdevolle moeders die pogen hun gezamenlijke kind een veilig nest te bieden beklijft.

Theater Odette, Kater en de Lul. Door: La Isla Bonita en Frascati Producties. Gezien: 18/9, Frascati, Amsterdam. Tournee t/m 11/1. Inl: laislabonita.nl ●●●●●