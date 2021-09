„Ik ga even journaal kijken”, zeg ik tegen onze jongste van negen.

Omdat hij niet reageert vraag ik: „Weet jij eigenlijk wat Het Journaal is?”

„Ja hoor, papa, dat is een soort internet voor oude mensen. Alles wat al online staat wordt dan nog een keer op tv verteld.”

