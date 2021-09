Hotel Rwanda-held Paul Rusesabagina schuldig bevonden aan terrorisme

De bekende Rwandese regeringsopponent Paul Rusesabagina, hoofdpersoon in de film Hotel Rwanda, is maandag schuldig bevonden aan terrorisme, meldt persbureau Reuters. De autoriteiten verwijten Rusesabagina dat hij een rebellengroep steunt die dodelijke aanvallen heeft uitgevoerd. Rusesabagina ontkent alle beschuldigingen en zijn familie spreekt van een „showproces”. Tegen Rusesabagina was een levenslange celstraf geëeist. Wanneer hij de strafmaat te horen krijgt is nog onduidelijk.

Rusesabagina was manager in het hotel Mille Collines in de hoofdstad Kigali waar hij tijdens de genocide in Rwanda in 1994 onderdak bood aan meer dan 1.200 mensen op de vlucht. In 2004 werd het verhaal daarover verfilmd in Hotel Rwanda. Rusesabagina woonde na de genocide in het buitenland, eerst in België en vervolgens in de VS.

Vanuit het buitenland ontpopte hij zich tot een criticus van president Paul Kagame. Kagame was tijdens de genocide rebellenleider van een Tutsi-militie en zit sinds 1994 in Rwandese regering, sinds 2000 is hij president van het Centraal-Afrikaanse land. Mensenrechtenorganisaties hebben fel kritiek op zijn campagne om wereldwijd kritische geluiden aan het adres van zijn bewind de mond te snoeren.

In augustus 2020 wilde Rusesabagina vanuit de VS via Dubai naar Burundi vliegen, waar hij op uitnodiging zou spreken. De uitnodiging bleek een valstrik: de Rwandese geheime dienst charterde de vlucht vanuit Dubai en bracht Rusesabagina niet naar Burundi, maar naar buurland Rwanda, waar hij werd vastgezet.

