Hans Teeuwen: ‘De culturele sector wordt gebruikt om mensen zich te laten vaccineren’

Hans Teeuwen verzet zich principieel tegen het vragen van een coronatoegangsbewijs in de culturele sector. De cabaretier heeft daarom zijn voor dit najaar aangekondigde tournee verplaatst naar het voorjaar van 2022. In een verklaring aan de bezitters van kaarten voor zijn nieuwe show, Nou lekker dan, schrijft hij: „Ik vond en vind het niet oké dat mensen een gehoorzaamheidscode moeten laten zien om binnen te komen en door niet akkoord te gaan, hoop ik dat dit wat minder vanzelfsprekend wordt.”

Een week geleden plaatste Teeuwen een filmpje online, waarin hij liet weten te dubben over de vraag of hij wel of niet zou spelen. „Zonder QR-code kom je de zaal niet binnen en dat zit me niet lekker. Misschien vergis ik me. Alsjeblieft, overtuig me dat er niks mis is met die QR-code.”

Teeuwen twijfelt aan de logica achter het coronatoegangsbewijs. „Ik dacht namelijk dat je het virus ook door kunt geven als je gevaccineerd bent. Dus dat het in die zin helemaal niet uitmaakt. Dat de mensen die gevaccineerd zijn, beschermd zijn en dat de mensen die niet gevaccineerd zijn zelf een risico lopen.”

Overbodig

Hij beklemtoonde dat hij niet tegen vaccinaties is. „Helemaal niet. Ik denk dat het de beste manier is om uit deze kutzooi te komen.”

Zijn dilemma vorige week was dat hij enerzijds een „naar gevoel bij dat vaccinatiepaspoort” heeft, maar anderzijds dolgraag wil spelen. Niet voor het geld. „Ik heb geld zat. Daar gaat het allang niet meer om.”

Zijn verzet richt zich tegen het idee dat de overheid de culturele sector gebruikt om mensen aan te zetten zich te laten vaccineren. „Wil je een avondje lachen, een avondje cultuur snuiven, dan moet je je laten vaccineren. En ik vind dat mensen dat zelf moeten weten.”

Lees ook: Tweede Kamer stemt in met verdergaande invoering coronapas

Die druk is overbodig, stelt hij. „De meeste mensen doen het wel en we komen er toch wel, dus we hebben deze maatregelen helemaal niet nodig.”

Het spijt hem dat hij zijn publiek moet teleurstellen, schrijft hij in zijn verklaring: „Lieve mensen, mijn oprechte excuses dat de voorstellingen niet doorgaan omdat ik zonodig een principieel standpunt in moet nemen. Ik beloof dat ik er alles aan ga doen om het weer goed te maken.”

Gevolgd door een hartgrondig: „Kut QR-code!!!”