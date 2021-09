Gezondheidsraad adviseert griepprik voor zwangere vrouwen

De Gezondheidsraad adviseert vrouwen vanaf 22 weken in de zwangerschap de jaarlijkse griepprik te laten ontvangen. Jonge zuigelingen van nul tot zes maanden lopen bij griep het risico met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis te belanden. Door al tijdens de zwangerschap te vaccineren kunnen ze beschermd worden tegen het griepvirus. Bovendien hebben zwangere vrouwen zelf ook baat bij de vaccinatie, aldus de Gezondheidsraad.

Naast zwangere vrouwen adviseert de Gezondheidsraad nog een aantal andere groepen toe te voegen aan het Nationaal Programma Grieppreventie. Ook mensen met ernstig overgewicht, demente ouderen en mensen met implanteerbare gehoorapparaten zouden volgens de raad de jaarlijkse griepprik moeten krijgen. Een woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie), verantwoordelijk voor het rijksvaccinatieprogramma, laat weten dat de genoemde groepen dit jaar nog geen uitnodiging ontvangen, maar wel al op eigen initiatief via de huisarts een afspraak kunnen maken voor een griepprik.

Jaarlijks ontvangen zo’n 6 miljoen Nederlands een uitnodiging voor de griepprik, die in oktober en november wordt gezet. De huidige doelgroepen bestaan uit 60-plussers en mensen met een aandoeningen aan de luchtwegen. Onlangs kondigde het ministerie van Volksgezondheid aan dit jaar vanwege extra vraag naar de griepprik meer vaccins in te hebben gekocht dan vorig jaar. Toen kocht het ministerie 4,1 miljoen doses in, dit jaar waren dat er 4,8 miljoen.