Europees Hof legt Polen dagelijkse boete op voor gebruik kolenmijn

Polen moet een boete van 500.000 euro betalen voor elke dag dat het bruinkool blijft winnen uit een mijn vlak bij de Tsjechische grens. Dat heeft het Europees Hof van Justitie maandag geoordeeld. Het hof droeg Polen in mei op de mijn stil te leggen omdat het land EU-regels voor milieubescherming schond, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.

De Poolse overheid verlengde vorig jaar de vergunning voor de mijn in Turów, nabij de stad Wroclaw in het zuidwesten van het land. Daarbij had Polen niet goed in kaart gebracht wat de gevolgen van de mijn voor het milieu waren, waarmee het land Europese regels voor milieubescherming schond. Tsjechië dringt al langer aan op de sluiting van de mijn, die het grondwater en daarmee drinkwater van veel Tsjechen zou vervuilen, en bracht de zaak in september 2020 voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Tsjechië eiste dat Polen een som van 5 miljoen euro zou betalen per dag dat de mijn openbleef. Het hof stelde Tsjechië maandag in het gelijk, maar legde Polen een tienmaal zo lage boete op. Het hof probeert zo af te dwingen dat Polen de bruinkoolmijn alsnog sluit. Wojciech Dabrowski, topman van PGE Group, het bedrijf dat de bruinkoolmijn exploiteert, heeft het oordeel van het hof „bizar” genoemd, zo meldt persbureau Reuters.

De bruinkoolmijn in Turów is goed voor zo’n 3 procent van de elektriciteit die Polen verbruikt. Ook zou deze goed zijn voor zestig- tot tachtigduizend banen. De Poolse premier Mateusz Morawiecki noemde het mogelijke sluiten van de koolmijn een „ramp”. Het land is voor een groot gedeelte nog afhankelijk van kolenmijnen en kolenstook. Polen heeft na Duitsland de grootste kolenindustrie van Europa en verzet zich al jaren tegen de klimaatambities van Brussel.