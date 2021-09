Er moet nog aardig wat worden gelijmd in de wandelgangen van het VN-gebouw

De wereld let altijd wel op als de Amerikaanse president spreekt, zeker als het zijn eerste optreden is voor de gouden wand van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Na de tumultueuze aftocht uit Afghanistan deze zomer en de omstreden verkoop van nucleaire onderzeeërs aan Australië kan Joe Biden ervan uitgaan dat diplomaten zijn woorden zeer zorgvuldig zullen wegen als hij dinsdag in New York op het podium verschijnt.

New York Het wie en wat van de VN-week Waar gaat het over? Op de agenda stonden al de bestrijding van de pandemie en voorbereidingen voor de klimaatconferentie in Glasgow dit najaar. Daar kwamen de gevolgen van de Taliban-overwinning in Afghanistan bij. Super-spreader? Hoewel de VS willen voorkomen dat de jaarvergadering een Corona-superspread-event wordt en landen probeerden te ontmoedigen om te komen, sturen ongeveer 100 van de 193 landen toch een delegatie. Wie zijn er niet? Opvallende afwezigen zijn dit jaar de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping. Ook kanselier Merkel en de Franse president Macron zijn niet in New York. En Nederland? Koningin Maxima is in New York voor haar VN-werk. Premier Rutte spreekt vrijdag in de Algemene Vergadering. Waarnemend minister van Buitenlandse Zaken De Bruijn zal vanuit Nederland aan een aantal ‘side-events’ deelnemen. Zo organiseert Nederland met Italië een online bijeenkomst over de toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Probleemgevallen Op maandag 27 september, als de aandacht van de rest van de wereld verslapt is, mogen vertegenwoordigers van Noord-Korea, Myanmar, Guinee en Afghanistan het woord voeren.

De aankondiging vorige week van de ‘onderzeebootdeal’, de levering van nucleair aangedreven onderzeeërs aan Australië als onderdeel van een nieuw strategisch verbond, was een diplomatieke vierklapper. De VS zetten in één beweging de relatie met China voor langere tijd op scherp, drukten Australië en het Verenigd Koninkrijk aan de borst als partners van eerste keus in de internationale machtsstrijd in de Indo-Pacific, ontketenden een formidabele diplomatieke rel met Frankijk en lieten een overrompelde EU beduusd achter.

Met de snelle terugtrekking uit Afghanistan en de geboorte van de nieuwe alliantie met Australië en het Verenigd Koninkrijk, Aukus, heeft Biden in korte tijd zijn buitenlands beleid vorm gegeven. Vraag is of hij er dinsdag in de VN ook de gebruiksaanwijzing bij zal leveren.

Nieuwe Koude Oorlog?

Want, hoever wil hij gaan in het provoceren van China? Is dit het begin van een ‘nieuwe Koude Oorlog’ waar al maanden over wordt gesproken? Eind deze week ontvangt Biden in Washington in elk geval de regeringsleiders van dat andere Aziatische verbond dat hij nieuw leven wil inblazen met het oog op de groeiende macht van China, de QUAD, waar behalve Australië ook India en Japan toe behoren. De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, riep de VS en China aan de vooravond van de jaarvergadering op hun relatie te herstellen.

En, vraag men zich in Europa gepikeerd af, was het niet de bedoeling dat Biden álle democratische krachten in de wereld zou verenigen om samen een antwoord te geven op de snel groeiende opkomst van autoritaire staten? Zou Biden, na de onstuimige jaren onder Trump, zich niet inspannen voor een betere relatie met de Europese Unie? Of waren al die lieve woorden tijdens zijn bezoek aan Brussel dit voorjaar slechts een dekmantel voor een voortzetting van Trumps America First? Eén irritatie tussen Washington en Brussel werd maandagmiddag in elk geval weggenomen: na maanden gaan de VS weer open voor bezoekers uit Europa.

Op hoofdlijnen heeft Biden deze zomer precies gedaan wat hij eerder aankondigde. Hij maakte snel een einde aan de bemoeienis met Afghanistan, die hij zag als de nasleep van de vorige grote internationale uitdaging, de war on terror. Biden wil de handen vrij hebben voor hét vraagstuk van deze tijd, de krachtmeting met China. De strategische alliantie met Australië als bruggenhoofd in de Zuid-Chinese Zee, waar China het graag voor het zeggen wil hebben, past perfect in die aanpak.

Dat daarbij bondgenoten in Europa geïrriteerd raken, nemen de VS in de heroriëntatie op de koop toe. Na de val van Kabul was Londen verbolgen. Nu is Parijs over de rooie. Frankrijk trok ambassadeurs terug uit Canberra én Washington. Pikant is overigens dat Parijs het niet nodig vond om ook de ambassadeur uit Londen terug te trekken – dat zou te veel eer zijn voor het Verenigd Konikrijk, gispte de Franse minister van Buitenlandse Zaken Yves Le Drian. Wel zegde de Franse minister van Defensie een overleg met haar Britse collega af en wil Frankrijk even niets weten van een EU-handelsakkoord met Australië.

Diplomatieke massage

Er is dus op dit moment grote vraag naar diplomatieke massage. Dat treft. De jaarvergadering van de VN is weliswaar bekend van de toespraken in de grote zaal, maar véél belangrijker zijn de ontmoetingen in de wandelgangen. Zo hebben ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en de VS, LeDrian en Blinken, er deze week een afspraakje. Biden en de Franse president Emmanuel Macron zouden elkaar bellen. Macron besloot al eerder niet naar New York te gaan.

Voor premier Boris Johnson, die na de Brexit moet bewijzen dat een zelfstandig VK geen eenzaam VK is, is Aukus een opsteker van jewelste. Zijn droom van Global Britain is er een beetje geloofwaardiger door geworden. Hij zal er in New York vermoedelijk niet al te veel over opscheppen. Verbaal doet hij er in elk geval van alles aan om het met Frankrijk weer goed te maken – op zijn Johnsons. In een interview op weg naar New York roemde hij de goede relatie en de nauwe samenwerking met Parijs op defensiegebied. Hij verwees naar een gezamenlijk project om kernproeven te simuleren, Teutates geheten: „Dat is Gallisch voor de God van de Donder, meen ik me uit Asterix ter herinneren.” (In de strip is Teutates – Toutatis – de beschermgod van het Gallische dorpje.)

Johnson moet ook uitkijken dat hij de lijnen met Beijing open houdt. Het VK is gastheer en voorzitter van de Klimaattop volgende maand in Glasgow en vooralsnog heeft, meldde de BBC, de Chinese president Xi Jinping nog niet toegezegd te zullen komen.

