Emmy’s voor The Crown en The Queen’s Gambit

Bij de Emmy Awards is de serie The Crown met elf beeldjes flink in de prijzen gevallen. Bij de feestelijke uitreiking in Los Angeles in de nacht van zondag op maandag, scoorden vooral streamingdiensten hoog. Zo sleepte Netflix maar liefst 44 Emmy Awards in de wacht.

Het koninginsdrama The Crown won de prijzen voor beste mannelijke (Josh O’Connor) en vrouwelijke (Olivia Colman) hoofdrol in een dramaserie en die voor beste dramaserie. Daarnaast won Gillian Anderson een Emmy voor haar vertolking van de Britse premier Margaret Thatcher en Claire Foy voor haar rol van de jongere koningin Elizabeth.

Schaakserie The Queen’s Gambit werd gelauwerd als beste miniserie. Kate Winslet won de Emmy voor beste vrouwelijke hoofdrol in een miniserie of film voor haar werk in Mare of Easttown. Bij de mannen ging die eer naar Ewan McGregor, voor zijn rol in Halston. RuPaul’s Drag Race kreeg opnieuw de prijs voor beste talentenjacht, de nog altijd populaire John Oliver pakte het beeldje voor beste talkshow.

Apple TV+

De avond was ook een opsteker voor het jonge Apple TV+, dat voor het eerst een serie in de prijzen zag vallen. Ted Lasso kreeg de Emmy’s voor beste comedyserie en die voor beste mannelijke hoofdrol in een comedy (Jason Sudeikis). Een domper was er voor The Handmaid’s Tale, dat genomineerd werd voor 21 Emmy’s en met lege handen naar huis ging.

De Emmy Awards-ceremonie kon dit jaar weer fysiek doorgaan, al waren er nog steeds aanpassingen vanwege de coronapandemie. Het evenement vond in een tent plaats met een ‘testen voor toegang’-beleid. Vorig jaar vonden de feestelijkheden nog online plaats en werden de winnaars thuis verrast met de beeldjes die door mensen in beschermende pakken werden afgeleverd.