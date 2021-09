Ellen van Dijk wint WK tijdrijden voor tweede keer in loopbaan

Ellen van Dijk is maandag wereldkampioen tijdrijden geworden. In België, over een parcours van ruim 30 kilometer, was de 34-jarige wielrenster 10 seconden sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser, die tweede werd. Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten eindigde als derde.

Het is de tweede keer dat Van Dijk wereldkampioen bij de tijdrit wordt: het lukte haar ook in 2013 in Florence. Titelhouder Anna van der Breggen deed niet mee aan de tijdrit. Zij had zich eerder afgemeld omdat ze naar eigen zeggen niet meer volledig gefocust en gemotiveerd was. Van Dijk, Van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand, Demi Vollering en Marianne Vos rijden later deze week nog wel de ploegentijdrit.

Lees ook: Wielrenster Ellen van Dijk: de innerlijke strijd van een perfectionist

Van Dijk werd bij die ploegentijdrit al drie keer eerder wereldkampioen. Woensdag rijdt ze nog in de gemengde ploegentijdrit, met Van Vleuten, Rijanne Markus, Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman. Zo kan het een maand vol medailles worden voor Van Dijk, die vorige week nog Europees kampioen op de weg werd. Bij de tijdrit bij het EK werd Van Dijk nog afgetroefd door de Zwitserse renner Marlen Reusser, die maandag juist als tweede eindigde.