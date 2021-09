Drie jongeren aangehouden in onderzoek naar nazi-uniformen op Urk

De politie op Urk heeft het afgelopen weekend drie verdachten aangehouden naar aanleiding van het onderzoek naar een tiental jongeren dat vorige week in nazi-uniformen door de plaats trok. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. De drie betreffende jongeren (18, 19 en 20 jaar oud) komen uit Urk en werden vrijdag en zaterdag aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit, maar zijn inmiddels weer op vrije voeten.

De politie hield eerder al een 19-jarige verdachte aan. Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel of de in totaal vier aangehouden verdachten ook vervolgd worden voor het dragen van de nazi-uniformen.

Vorige week doken op sociale media beelden op uit Urk waarop te zien was hoe mensen op straat wegrenden terwijl de jongeren in hun naziuniformen deden alsof ze hen onder schot namen met een geweer of een object dat daarop leek. Op een van de foto’s is te zien hoe iemand in een gevangenispak met een Jodenster op de borst knielt terwijl iemand in uniform achter hem staat met een geweer in zijn handen.

De politie stelde een onderzoek in naar aanleiding van de beelden. De gemeente Urk noemde het dragen van de uniformen „smakeloos” en stelde vorige week dat het een vorm van coronaprotest betrof. „Uit het onderzoek is dit tot dusverre niet gebleken”, aldus de politie. Het onderzoek naar de beelden en het verboden wapenbezit loopt nog, meer aanhoudingen in de zaak worden niet uitgesloten.