‘Balie-Syriër’ krijgt 15 jaar cel voor deelname terroristische organisatie

Aziz A., de man die in 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend als oud-commandant van een Syrische terreurbeweging, is maandag veroordeeld tot vijftien jaar en negen maanden celstraf. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de 35-jarige A., tevens de ex-vriend van journalist Ans Boersma, tussen 2011 en 2014 lid was van de aan Al Qaida gelieerde terreurgroepering Jabhat al-Nusra.

Deze terreurbeweging maakte zich schuldig aan aanslagen tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, aldus de rechtbank. „Daarbij werden mensen die voor dat regime werkten gemarteld en vermoord. Ook vielen er onschuldige burgerslachtoffers.” Mede door toedoen van Al-Nusra, aldus het vonnis, „is de hele Syrische samenleving in die periode volkomen ontregeld geraakt en zijn vele mensen op de vlucht geslagen”. In 2016 veranderde Al-Nusra van naam en stelde de groepering niet langer deel uit te maken van Al Qaida.

Ook A.’s broer stond in deze strafzaak terecht. Hij is veroordeeld tot elf jaar en negen maanden celstraf voor eveneens een jarenlang lidmaatschap van Al-Nusra. De Syrische broers kregen verschillende straffen, onder meer vanwege hun verschillende positie in de organisatie. Beide mannen zijn in deze zaak heimelijk afgeluisterd in hun woningen en in een auto. De uitspraken die ze in die gesprekken deden over hun betrokkenheid bij Al-Nusra vormen mede de basis van de veroordelingen. De broers ontkennen met klem ooit te hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie.

Justitie had respectievelijk 23 en 10 jaar celstraf tegen A. en zijn broer geëist. De rechtbank komt tot een lagere straf, onder meer door de relatief lange looptijd van de zaak.

De Balie

A. werd landelijk bekend na zijn bezoek aan debatcentrum De Balie in september 2017. Hij kwam daar voor een tentoonstelling over Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). In de zaal werd hij herkend door Syrische mensenrechtenactivisten. Zij herinnerden A. als jihadistisch strijder en probeerden een foto van hem te maken, waarna A. het gebouw uit vluchtte. Pas een jaar later werd hij opgepakt op verdenking van terrorisme. Volgens justitie gebeurde dat niet eerder omdat hij „geen onmiddellijke dreiging” zou vormen en omdat in Syrië „mogelijk onderzoek” kon worden gedaan.

De heimelijke opnames uit onder meer de woning van A. ontving justitie van inlichtingendienst AIVD. Daarop is te horen hoe A. tegen onder anderen familieleden diverse uitspraken doet over zijn veronderstelde verleden bij de terreurgroepering Al-Nusra. Zo zei hij contact te hebben met de hoogste leider van de beweging, Abu Mohammed al Jolani en Abu Maria al Qahtani. Tegen zijn neef zei hij dat bomgordels „ongeveer negentig mensen om het leven” kunnen brengen.

Ans Boersma

Zo’n twee jaar geleden raakte ook de Nederlandse journaliste Ans Boersma, de ex-vriendin van A., betrokken bij de zaak. Boersma ontmoette A. in 2014 en had ongeveer een jaar een relatie met hem. In 2019 werd ze aangehouden in de Turkse stad Istanbul en uitgezet naar Nederland. Aanleiding was haar connectie met terreurverdachte A., waarover de Nederlandse autoriteiten Turkije hadden ingelicht.

Afgelopen juni werd Boersma door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Bij de visumaanvraag van haar toenmalige Syrische vriend had ze ten onrechte ingevuld dat hij een geldig universiteitsdiploma had en tweeduizend euro per maand verdiende. Boersma was zich van geen kwaad bewust, zei ze afgelopen mei in een interview met NRC . Zo zou ze niet hebben geweten dat het diploma vals was en het inkomen niet klopte, evenmin dat haar vriend een fundamentalistisch verleden had. De rechtbank legde haar geen straf op vanwege de schade die ze door de strafzaak heeft geleden.