Arts biecht abortus in Texas op om proces uit te lokken

Een arts in de Verenigde Staten zegt dat hij eerder deze maand bewust de nieuwe abortuswetgeving in de staat Texas heeft overtreden. Gynaecoloog Alan Braid schreef dit weekend in de krant The Washington Post dat hij dat deed om een proces uit te lokken en zo de eerder deze maand in Texas ingevoerde strenge abortuswetgeving door de rechter te laten toetsen.

Braid voerde de abortus op 6 september uit bij een vrouw in het eerste trimester van haar zwangerschap. „Ik handelde omdat het mijn plicht was om voor deze patiënt te zorgen, zoals ik bij alle patiënten doe, en omdat ze een fundamenteel recht op deze zorg heeft,” stelde de arts in zijn ingezonden brief. „Ik begrijp dat er juridische gevolgen kunnen zijn, maar wil er zeker van zijn dat Texas niet met zo’n overduidelijk ongrondwettelijke wet kan wegkomen zonder dat die getoetst wordt,” schreef hij verder.

‘Niet terug naar 1972’

Sinds 1973 is abortus in alle staten van de VS toegestaan, zolang de foetus niet levensvatbaar is; grofweg tot 24 weken. Braid, die in 1972 begon als arts, laat in zijn brief verder weten dat hij in zijn eerste jaar als gynaecoloog drie tieners heeft zien sterven door illegaal uitgevoerde abortussen. „Ik kan niet achterover leunen en toezien hoe we teruggaan naar 1972,” schrijft hij nu.

De staat Texas voerde aan het begin van deze maand een wet in die abortus vanaf de zesde week van de zwangerschap strafbaar stelt. Burgers kunnen een zaak aanspannen tegen iedereen die meewerkt aan een abortus na zes weken. Als zij in het gelijk worden gesteld moet de gedaagde een boete van minimaal 10.000 dollar (8.500 euro) betalen. Eerder deze maand daagde het Amerikaanse ministerie van Justitie de staat Texas al voor de rechter in een poging de wet terug te draaien. Pogingen van andere staten om abortus na zes weken al te verbieden werden steeds geblokkeerd door de rechter.

Lees ook: Zes vragen over de nieuwe abortuswet in Texas