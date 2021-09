Voor het eerst in 50 jaar vulkaanuitbarsting op Canarisch eiland La Palma

Op het Canarische eiland La Palma is de zogeheten Cumbre Vieja-vulkaan zondag voor het eerst in vijftig jaar uitgebarsten. Dat melden Spaanse media, waaronder de krant El Pais. De lava uit de vulkaan, gesitueerd in een natuurgebied in het zuidwesten van het eiland, stroomt bergafwaarts naar het nabijgelegen dorp El Paso. Zo’n driehonderd mensen zijn geëvacueerd en de autoriteiten houden er rekening mee dat meer omwonenden de komende uren hun huizen zullen moeten verlaten.

De uitbarsting volgt op enkele relatief kleine aardbevingen (tot een sterkte van 3,8) in het gebied de afgelopen dagen. Door de bevingen ontstonden scheuren in de aardbodem en kwamen de miljoenen kubieke meters aan magna in de vulkaan in beweging. Inwoners van de vijf nabijgelegen dunbevolkte dorpen waren zondag voor de eruptie al geïnformeerd over een eventuele evacuatie. Even na 15.00 uur barstte de vulkaan uit, waardoor op kilometers afstand een grote zwarte rookwolk en rode magma te zien waren. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen.

La Palma, met 85.000 inwoners, is een van de acht eilanden in de Spaanse Canarische Eilanden-archipel voor de westkust van Afrika. Vulkaanuitbarstingen zijn de eilandengroep jarenlang bespaard gebleven. Tot zondag dateert de meest recente van 2011, toen het eiland El Hierro te maken kreeg met een eruptie onder water. De vorige uitbarsting van de Cumbre Vieja op La Palma was in 1971. Een man die het natuurgeweld fotografeerde, kwam toen om het leven.

Op onderstaande beelden is de vulkaanuitbarsting te zien.