Toeristenvlucht SpaceX weer terug op aarde

De eerste toeristenvlucht van het Amerikaande ruimtevaartbedrijf SpaceX is zondagnacht geland op de aarde. De capsule met daarin vier ruimtetoeristen kwam rond 01.00 uur Nederlandse tijd voor de kust van Florida in de Atlantische Oceaan terecht. SpaceX, opgericht door techmiljardair Elon Musk, is het derde ruimtevaartbedrijf dat dit jaar een raket met toeristen de ruimte in heeft gestuurd.

„We hielden van de ruimte, maar het is goed om thuis te zijn”, zei de 38-jarige miljardair Jared Isaacman na afloop op Twitter. Isaacman, eigenaar van het internet-betalingsbedrijf Shift4, zou zo’n 200 miljoen dollar hebben betaald voor de ruimtereis. Die begon in de nacht van woensdag op donderdag, toen de raket opsteeg vanuit het Kennedy Space Center in Florida. De capsule bracht daarna drie dagen door in een baan om de aarde en reikte tot een hoogte van zo’n 585 kilometer.

Eerder dit jaar brachten miljardairs Jeffrey Bezos en Richard Branson ook toeristen naar de ruimte. In tegenstelling tot de drie dagen durende reis van de Inspiration4 ging het bij Bezos en Branson om een zeer korte trip. SpaceX voerde een jaar geleden de eerste bemenste vlucht uit. Toen ging het om twee astronauten die in opdracht van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA naar ruimtestation ISS werden gebracht.