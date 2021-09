Techreuzen onder vuur voor weren stemhulp onder druk van Moskou

Dikke stapels stembiljetten die in stembussen worden gepropt, busjes die kiezers rondrijden van het ene naar het andere stemlokaal, geweld tegen verkiezingswaarnemers. De Russische Doemaverkiezingen, van vrijdag tot zondag gehouden, vonden plaats in een sfeer van bedrog, intimidatie en conflict.

Vanaf vrijdag liepen de sociale media vol met video’s van vermeende stembusfraude en kreeg verkiezingswaakhond Golos honderden fraudemeldingen. Vanuit de door Rusland gecontroleerde, Oekraïense Donbas werden kiezers met bussen en treinen naar de naburige Rostov-regio gereden om te stemmen. Kiezers zonder Russisch paspoort kregen er bij het stembureau een uitgeschreven, zo meldden Russische media.

De grootste verontwaardiging gold echter het besluit van internationale techgiganten om de stemhulp van het team van oppositieleider Aleksej Navalny te censureren. Vrijdag zwichtten Google en Apple nadat internetwaakhond Roskomnadzor met boetes - en volgens The New York Times met de vervolging van lokale medewerkers - had gedreigd, indien de bedrijven de stemhulp niet zouden verwijderen uit hun app stores. De app toonde kiezers wie in hun disctrict de sterkste uitdager was van regeringspartij Verenigd Rusland. De ‘slimme’ stemstrategie was een laatste poging van de oppositie om het monopolie van Verenigd Rusland te breken.

Volgens Roskomnadzor was de stemhulp „illegaal”. Hoewel zij eerder nog weigerden de app te verwijderen, zeiden Google en Apple nu zich aan de wet te moeten houden. Navalny’s aanhangers reageerden furieus op de beslissing. „Een schandelijke daad van politieke censuur”, twitterde Navalny’s medewerker Ivan Zjdanov.

Zaterdag verwijderde chatapp Telegram verschillende ‘slim stemmen’-bots. Telegram-CEO Pavel Doerov verklaarde de mediastilte voor de verkiezingen te willen respecteren. Opmerkelijk genoeg noemde hij de blokkade door Apple en Google juist een „gevaarlijk precedent”.

Chantage

Internationale techgiganten staan in Rusland onder grote druk om te voldoen aan steeds repressievere internetregels. De capitulatie van dit weekend laat zien dat zij, ondanks beloftes, op een cruciaal moment niet bestand blijken tegen chantage van de Russische overheid. Dat leidt bij activisten tot zorgen over de toekomst van het nu nog semi-vrije Russische internet. „Commerciële bedrijven staan onder druk, het is niet verstandig te verwachten dat zij zich plotseling zullen opstellen als mensenrechtenorganisaties”, zei de Russische internetexpert Sarkis Darbinjan.

Volgens exit polls behaalde Verenigd Rusland 42 procent van de stemmen en daarmee een ruime meerderheid in de Doema, Verwacht wordt dat dat aandeel in de nacht nog zal stijgen. De communisten eindigden met ruim 20 procent voorlopig als tweede, gevolgd door drie kleinere partijen.