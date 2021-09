RUG-voorzitter over kamernood: ‘De studenten liggen hier niet onder de brug’

Begin deze maand bezetten studenten het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor de tweede keer in drie jaar tijd. En om dezelfde reden: de huisvesting van internationale studenten in Groningen. Honderden internationale studenten zijn het studiejaar begonnen, maar zitten zonder kamer.

In 2018 werden de dakloze studenten nog opgevangen in een tentenkamp. Deze zomer begon het door studentenorganisaties opgerichte Shelter Our Students (S.O.S.) met een couchsurfing-initiatief om de gestrande studenten onderdak te bieden. S.O.S. had voorafgaand aan de bezetting voor zo’n 170 studenten een slaapplaats geregeld. Dat aantal is de afgelopen week opgelopen tot 240. De gemeente regelde 300 plekken in hotels, hostels en een noodopvang. RUG-voorzitter Jouke de Vries betreurt de kamernood, zegt hij. „Maar ik vind dat we voldoende hebben gedaan.”

Heeft de RUG een verkeerde inschatting gemaakt van de kamernood onder internationale studenten?

„Nee, want we weten niet hoeveel er exact komen. Sinds de vorige bezetting is er flink gebouwd voor studenten in Groningen, maar net niet voldoende. Dit jaar is de vraag naar kamers uitzonderlijk hoog, omdat door corona en de Brexit meer studenten naar Nederland komen. Ook hebben we te maken met de woningmarktcrisis. Maar studenten liggen hier niet onder de brug.”

De Groninger Studentenbond waarschuwde in mei al voor te weinig opvangplekken.

„Dat klopt, maar het is niet zo dat er niks is gebeurd. We hebben noodopvanglocaties geregeld. Terwijl het niet onze wettelijke taak is voor de huisvesting te zorgen.”

Maar jullie zijn wel moreel verantwoordelijk?

„Je wordt er wel verantwoordelijk voor gehouden, maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Dat is de gemeente.”

Toch klagen de internationale studenten over gebrekkige communicatie vanuit de universiteit over de huisvestingsproblematiek.

„We hebben gezegd: kom niet naar Groningen als je geen kamer hebt, want de situatie is ingewikkeld.”

Maar dat hebben jullie niet direct in een brief naar de internationale studenten gedaan?

„Dat weet ik niet, maar vanaf het voorjaar, zodra de studenten zich aanmelden, vertellen wij ze dat ze zelf voor een kamer moeten zorgen en dat het niet eenvoudig is.”

Op jullie site staat inderdaad dat het moeilijk is een kamer te vinden, maar dat er opvang is in een hotel en hostel. Over een noodopvang, waar de studenten in een slaapzaal naast elkaar liggen, wordt niet gerept. Dat geeft toch het signaal dat hierheen komen geen probleem is?

De Vries: „Op de site staat het niet?”

Zijn woordvoerder: „Dat communiceren we pas later om de studenten zoveel mogelijk te stimuleren een kamer te vinden. Als ze niks vinden, is er de noodopvang.”

Is er een oplossing gevonden voor de honderden studenten die nu nog in de noodopvang slapen of bij mensen op de bank?

„Op een gegeven moment zal zich dat wel oplossen door het natuurlijke verloop op de woningmarkt. Als het nodig is, houden we de noodopvang open. Maar de kamernood blijft elk jaar een probleem aan het begin van het studiejaar.”

De gemeente zegt dat ze niet kunnen opbouwen tegen de groei van de universiteit. In 2017 brak de RUG door de grens van 30.000 studenten heen, vorig jaar waren dat er ruim 35.000. Wanneer is de rek eruit?

„Een paar jaar geleden bleek uit demografische studies dat het aantal RUG-studenten zou afnemen. Daar was de internationalisering deels een oplossing voor. Maar ik vind dat we langzamerhand het optimum van het aantal studenten bereiken. Als de groei zo door blijft gaan, komt ook de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan. Daarover moeten we binnen koepelorganisatie VSNU met alle universiteiten in gesprek.”

Maar hoe beperk je de groei van het aantal internationale studenten?

„Dat kunnen we nu nauwelijks doen. Op de korte termijn zouden we de datum van de definitieve inschrijving een paar maanden naar voren kunnen halen, zodat we beter op het aantal studenten kunnen sturen. Die datum ligt nu op 1 oktober, pas dan weten we exact hoeveel studenten bij ons onderwijs volgen. Voor de langere termijn ligt er een wetsontwerp in de Eerste Kamer dat moet regelen dat bepaalde onderwijsprogramma’s alleen in het Nederlands worden aangeboden. Nu kunnen we internationale studenten, als ze voldoen aan de kwalificaties en eisen, niet weigeren.”