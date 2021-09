Remkes: geen doorbraak formatie, nieuwe gesprekken over 8 dagen

Het onderhoud tussen partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) onder leiding van informateur Johan Remkes in Hilversum heeft geen doorbraak in de formatie van een nieuw kabinet opgeleverd. Dat vertelde Remkes zondag in een korte verklaring. Maandag 4 oktober gaan de gesprekken tussen VVD, CDA en D66 verder. Remkes heeft naar eigen zeggen nog steeds vertrouwen „in een vruchtbare samenwerking” tussen de drie partijen, maar maakt zich ook zorgen.

Volgens Remkes zijn er „complicaties” waardoor het dit weekend niet tot een doorbraak is gekomen. Hij doelde daarmee onder meer op de motie van afkeuring tegen het demissionaire kabinet naar aanleiding van de evacuatieoperatie uit Afghanistan. Zowel demissionair minister Kaag (Buitenlandse Zaken), als minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) stapten daarna op. Volgens Remkes heeft dat „tot politieke pijn geleid”. Ook de huidige agenda van de politici, met onder meer de Algemene Beschouwingen en Prinsjesdag, werkt volgens hem niet mee.

Demissionair premier Mark Rutte zei in een reactie zondag dat de sfeer in Hilversum de afgelopen dagen „uitstekend” was. Hij zei dat drie partijen hebben afgesproken dat de nummer twee van de VVD, Sophie Hermans, de komende dagen in Den Haag gaat kijken wat er in het „politieke midden” aan steun is voor het beleid van komend jaar. De bedoeling daarvan is dat er reeds afspraken kunnen worden gemaakt over de begroting, die kunnen rekenen op een bredere steun.

