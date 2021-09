PSV verliest van Feyenoord (0-4) en raakt eerste plek kwijt

PSV heeft zondagmiddag in Eindhoven met 0-4 verloren van Feyenoord. De club verliest daarmee ook de eerste plek in de Eredivisie aan Ajax, dat met dertien punten op één punt meer uitkomt.

In de verlenging van de eerste helft maakte middenvelder Jens Toornstra zondag de eerste goal in Eindhoven. In de 85ste minuut scoorde hij ook de 0-3. De andere doelpunten werden gemaakt door aanvallers Bryan Linssen (71ste minuut) en Cyriel Dessers (verlenging tweede helft). Fans van PSV floten hun club uit en zongen na de derde en vierde goals vanaf de tribune „schaam je kapot”.

PSV verspeelde tijdens de vier eerdere wedstrijden van dit seizoen nog geen punten; Ajax speelde één keer gelijk. Feyenoord staat momenteel vijfde, maar heeft één wedstrijd minder gespeeld dan PSV. Het is voor het eerst sinds 1965 dat Feyenoord met vier goals verschil in Eindhoven van PSV heeft gewonnen.

Ajax speelde zaterdag in Amsterdam tegen Cambuur en won met 9-0. De club komt daarmee niet alleen op de eerste plek, maar heeft na vijf wedstrijden ook een fors doelsaldo van 21 goals.