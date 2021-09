Kristoffer Broberg verlost zichzelf op de Dutch Open van zes jaar hel

Zes jaar hel. De Zweedse golfer Kristoffer Broberg werd zondagmiddag overmand door emoties toen hij zich op de golfbaan Bernardus had verzekerd van de overwinning bij de Dutch Open. „Six years of hell”, wist hij uiteindelijk – in tranen – uit te brengen toen hij op de achttiende hole werd opgevangen door een interviewer van de organisatie van het toernooi. Een interview zat er niet in. Daarvoor was de 35-jarige golfer uit Stockholm te geëmotioneerd. „Het betekent heel veel”, zei hij. En toen: „Sorry. Ik kan niet praten”, voordat hij op zijn knieën ging zitten op het korte gras, de handen voor de ogen.

Wie hem, vooral zaterdag, zag spelen op de baan in Cromvoirt, vroeg zich af waar Kristoffer Broberg al die tijd ondergedoken was geweest. Een historische ronde van slechts 61 slagen – met tien birdies en een eagle –effende de weg naar de zege bij de Dutch Open voor de nummer 772 op de wereldranglijst.

Broberg, die de slotdag was ingegaan met een voorsprong van acht slagen op zijn naaste achtervolgers, kwam na een wat mindere vierde ronde uit op een totaal van 265 slagen. Het Duitse toptalent Matthias Schmid eindigde op drie slagen als tweede en de Spanjaard Alejandro Cañizares belandde met een score van 270 slagen op de derde plaats.

Vierde plaats Darius van Driel

Darius van Driel verzekerde zich van de gedeelde vierde plek, na een slotronde van 69 slagen. Voor de Nederlander was het dit jaar zijn vijfde eindklassering in de toptien van een evenement op de Europese Tour.

Het pad van Kristoffer Broberg was de afgelopen jaren bezaaid geweest met angels en voetklemmen. Broberg, een minder bekende exponent van de ijzersterke Zweedse golfschool, kroop met zijn glansrijke overwinning in Brabant uit een eindeloze donkere tunnel waarin hij, sportief gezien, jarenlang voort zwoegde. Blessures aan knie en heup hielden hem vaak aan de kant nadat hij internationaal voor het eerst van zich had doen spreken. Zijn eerste – en laatste – zege op de Europese Tour dateerde van 2015, toen hij in China de BMW Masters won, na een play-off met de Amerikaan Patrick Reed. Daarna slaagde hij er zelfs niet meer in om een plek in de toptien te halen. Tussen 2018 en 2020 speelde hij slechts elf toernooien.

De lange lijdensweg verklaarde de emoties na zijn winnende putt.

Kristoffer Broberg kust de beker op de laatste dag van de Dutch Open in Cromvoirt. Foto Marco de Swart/ANP

Na zijn geweldige derde dag, waarop hij zelfs uitzicht had op een ronde van 59 slagen, deed hij een opmerkelijke ontboezeming over zijn ogen. „Ik worstel al het hele jaar met mijn spel en mijn putten. Ik keek naar de statistieken en ik werkte hard aan het putten. Ik ben in Zweden naar een opticien geweest en heb een contactlens in mijn rechteroog laten zetten, dus dat was de sleutel, en nu kan ik de lijnen zien, maar in het begin speelde ik echt goed golf.”

De zege van Broberg was pas de tweede van een Zweedse golfer op de Dutch Open. In 2012 ging de overwinning naar Peter Hanson, destijds op de Hilversumsche.

Broberg werd zondagmiddag in Cromvoirt opvolger van de Spanjaard Sergio Garcia, die in 2019 de laatste Dutch Open op zijn naam had geschreven. Die editie werd toen gespeeld op The International bij Badhoevedorp.

In 2020 werd het toernooi niet gehouden wegens de coronapandemie.