Idee en uitvoering zijn verschillende zaken

Twee dagen voor de officiële opening ga ik op pad. Lopend van mijn huis naar het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam, nu nog afgeschermd met hekwerk. Onderweg langs de Amstel kom ik een jolige groep tegen van zo’n dertig personen: sommigen, ruim volwassen, dragen rode en oranje ballonnen met zich mee. Op eentje lees ik: ‘Team Lewis’. Ik schat zo dat het een bedrijfsuitje is, zo’n schoolreisje op weg naar de VUT.

Dat was toch anders tijdens de bezetting: de Joden vormden huns ondanks ineens ‘Team J’.

En ineens –het zal de schoolse joligheid zijn – moet ik denken aan Ria Bremer, aan haar programma Stuif es in, uitgezonden van 1968 tot 1985. Als tienjarige zat ik voor de buis, kijkend naar andere tienjarigen die kunstjes konden en werkstukken lieten beoordelen. Als ik het goed onthouden heb ging het om twee zaken: idee en uitvoering. Een jongen of meisje kon dan mooi vertellen over het eigen bouwsel, (negen voor het idee!), maar het zag er nog steeds zieltogend uit.

Verder loop ik, en via een zijstraatje sta ik toch nog plotseling voor het Monument, pal aan de Weesperstraat waar de auto’s langs roetsjen.

Ik zie de ‘retro keramische gevelstenen’ waarop de namen staan, van de 102.000 Joden en de 220 Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Omgebracht, vermoord. Ik snap dat de steen rood-geel moet zijn, om de gravures goed te kunnen lezen. Maar ik sta op onleesbare afstand.

Al die namen die genoemd moeten worden, blijvend genoemd moeten worden; het is een Joodse traditie om de doden aan te laten haken bij de levenden. Ook katholieken en protestanten herdenken hun overleden gemeente- en parochieleden. Maar die kregen en krijgen meestal een graf.

Deze enorme hoeveelheid ‘retrostenen’ doen het voorstellingsvermogen wankelen. Daniel Libeskind, de architect, bouwde in Berlijn het Joods Museum en in New York de herdenkingsplaats voor het drama van 9/11. Ik snap het idee van het monument, het is ook niet erg complex, maar ik schrik van de constructie boven de stenen muren. Het zijn vier Hebreeuwse letters, heel groot, die zich vanuit de lucht laten lezen als ‘lezecher’: ‘in memoriam’. Die opgeblazen letters zijn gemaakt, ik citeer van ‘spiegelend roestvrij staal.’ En spiegelen doen ze als een gek, het is een enorme, reflecterende zonnebril die op de neus van de doden is gedrukt.

Er is veel over dit monument te doen geweest: de locatie, het gedenkteken zelf, de massaliteit van het geheel. Kan je iets ronduit lelijk vinden, ook als je de beste bedoelingen onderkent? Idee: 8. Uitvoering: 3.

Dát het er nu staat is veelzeggender dan wat er nu staat.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.