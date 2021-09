Halsema bij de opening van het Namenmonument: ‘Amsterdam is ernstig tekortgeschoten’

Op een prachtige nazomerse dag, met soms vlagen geluid van feestbootjes op de Amstel, werden de namen onthuld van de bijna 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti die „uit het leven werden gewist, uit de vergetelheid ontrukt”.

Hun namen, leeftijden en geboortejaar staan gelaserd in bakstenen. Julia Kapper was twee jaar. Moses Ut, 78. Muren van een halve kilometer lang, twee meter hoog, elke naam een eigen baksteen.

Net als het Namenmonument probeerden de sprekers bij de opening hier, op de plek waar bij het begin van de Tweede Wereldoorlog nog een drukke Joodse buurt stond, „het onbevattelijke, bevattelijk te maken”, zo zei Jacques Grishaver. Grishaver, die als peuter ontsnapte aan deportatie, vocht vijftien jaar lang voor het monument tegen bezwaren van omwonenden. Het was de bedoeling, zei hij met stokkende stem, „om zij die er niet meer mochten zijn, aanraakbaar te maken”. Maar het monument, vertelde hij, was ook bedoeld om rekenschap af te leggen: omdat er veel meer gedaan had moeten worden om Joden te beschermen; om de kille ontvangst die overlevers na de oorlog kregen.

Ook Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, stond stil bij die schuld: „Amsterdam is ernstig tekortgeschoten.” De muren van het monument zullen, hoopt Halsema, „als een vesting staan tussen ons en het vergeten”.

Sprekers stonden stil bij de poging met het monument de mensen achter de abstractie van de grote getallen te eren. Halsema: „Wie zijn wij, anders dan hoe wij heten? Ouders kiezen onze namen met zorgvuldigheid. Geliefden fluisteren onze naam met tederheid. Wij horen onze naam en voelen ons gekend. Wij erven onze namen en laten onze namen na.”

Ook premier Mark Rutte refereerde aan de „zonen en dochters, vaders en moeders, opa’s en oma’s […] vertrapt, vermorzeld en vernietigd in de moordmachine van de Shoah. Met de bedoeling hen als mens uit te wissen.”

„Dit monument zegt 102.163 keer: nee, wij vergeten jullie niet. Nee, wij staan niet toe dat jullie naam wordt uitgewist.”