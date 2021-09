Gezwollen ballen en de jurk van AOC

Even leek het vorige week alsof corona geen grote schaduw zou werpen over het Met Gala in New York. Dit jaarlijkse benefietgala van de kostuumafdeling van het Metropolitan Museum was wegens de pandemie van mei naar september verplaatst. Met voldoende gevaccineerde beroemdheden kon alles nu in het teken staan van bijzondere outfits, al dan niet ondersteund door een maatschappelijke boodschap.

Die spotlight werd hen rap ontnomen door een serie kritische tweets die rapster Nicki Minaj (22,7 miljoen volgers) vlak voor aanvang plaatste. Gasten waren alleen welkom met een vaccinatiebewijs, een eis waaraan Minaj niet wenste te voldoen. Zoals veel andere twijfelaars noemde ze het belang van eigen onderzoek als grond voor het nemen van die beslissing. Daarop volgde de echte klapper. Ze had een neef in Trinidad, zo tweette ze, wiens vriend „impotent” werd na zijn vaccinatie. „Zijn testikels raakten opgezwollen. De vriend zou gaan trouwen, maar zijn aanstaande blies de bruiloft af.” Een voorspelbare internetstorm volgde. Minaj werd een week lang mikpunt van spot op sociale media. Uiteindelijk kwam zelfs de gezondheidsminister van Trinidad en Tobago met een verklaring die de tweet naar het rijk der fabelen stuurde. Toch kwam er steun voor Minaj uit opvallende hoek.

Here's Tucker Carlson reading Nicki Minaj's "testicles became swollen" tweet out loud pic.twitter.com/CvkY4vxMB4 — Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2021

Op de rechtse nieuwzender Fox News las opiniepresentator Tucker Carlson de tweet over de opgeblazen testikels doodernstig voor. Carlson is verworden tot stem voor vaccinatiesceptici, ondanks het feit dat zijn eigen Fox News de eis stelt dat het personeel van de zender gevaccineerd is. Ongevaccineerde werknemers moeten zich dagelijkse laten testen als ze op kantoor willen komen.

Ondertussen leidde ook het gala zelf voor onrust op de socials. Het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez (ook wel ‘AOC’ genoemd) droeg een jurk met daarop de boodschap: ‘TAX THE RICH’. Weinig politici weten het internet zo effectief in te zetten als Ocasio-Cortez en ook in dit geval zette de actie, klaarblijkelijk vooropgezet om de aandacht te zoeken, het internet in vuur en vlam. Op Instagram deelde ze een foto van zichzelf in de jurk met meer uitleg: „Het is nu tijd voor kinderopvang, gezondheidszorg en klimaatactie voor iedereen. Belast de rijken.”

AOC, een favoriete vijand van commentatoren als Carlson, zag de storm al aankomen. Ze liet op voorhand weten niet voor het toegangskaartje (waarde: 35.000 dollar) betaald te hebben. De jurk had ze geleend van ontwerper Aurora James. De aanval vanuit rechterhoek was te verwachten, maar ook van de linkerflank klonk kritiek. Sommige ‘lefties’ noemden het hypocriet dat AOC aanwezig was op zo’n elite-evenement, waar zo publiekelijk het kapitalisme gevierd wordt. Columnist John Ganz, zelfverklaard fan van Ocasio-Cortez, noemde de jurk „kinderachtig en treurig”. Ze zou zich meer interesseren in het creëren van content dan in echt interessante actie met diepgang. „Met zo’n stunt geeft ze munitie aan de rechtse mediamachine.”

Ocasio-Cortez kwam later via Instagram terug op alle kritiek: „Ik en mijn lichaam zijn vanuit alle hoeken zó zwaar en meedogenloos beoordeeld sinds mijn verkiezing.” Ze is het gewend, wil ze maar zeggen. Toch blijf het oppassen, zelfs iemand zo ‘internet- savvy’ als zij kan met het draaien van de wind haar digitale achterban verliezen. Het zal haar troosten dat het de rest van de week vooral over Minaj ging.