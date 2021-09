Engelse topscorer Jimmy Greaves op 81-jarige leeftijd overleden

Jimmy Greaves, een van de meest succesvolle Engelse aanvallers ooit en topscorer van de Londense club Tottenham Hotspur, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Premier League, de Britse voetbalcompetitie, zondag bekendgemaakt.

Greaves begon zijn carrière bij de Londense profclub Chelsea, waar hij tussen 1957 en 1961 in totaal 124 competitiedoelpunten op zijn naam zette. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Tottenham Hotspur en behaalde daar zijn grootste persoonlijke successen. In 379 wedstrijden scoorde Greaves 266 keer, waaronder 220 keer in competitie. Die prestatie heeft vooralsnog niemand hem nagedaan. Daarnaast mag Greaves zichzelf met 44 treffers in 57 interlands een van de topscorers van het Engelse nationale elftal noemen.

Vanuit de voetbalwereld is zondag ontdaan op zijn overlijden gereageerd. De spelers van Tottenham, die zondag tegenover Chelsea staan in de Premier League, zullen een minuut stilte houden om hun oud-speler te herdenken. Tottenham-spits Harry Kane noemt Greaves op Twitter „een echte legende”, terwijl de Engelse voetbalbond FA in een reactie schrijft over „een van de meest succesvolle spelers van zijn generatie”.

Greaves, die in zijn carrière ook speelde voor het Londense West Ham United en Italiaanse AC Milan, zei zijn professionele voetbalcarrière in 1971 vaarwel. In 2015 kreeg hij een beroerte, wat zorgde voor onder meer ernstige spraakproblemen. Hij is zondag in zijn eigen woning overleden.