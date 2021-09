Eerbetoon van soulzangeres Lalah Hathaway aan haar vader had alles in zich van een droomconcert

Pop Lalah Hathaway sings Donny Hathaway met Metropole orkest (o.l.v. Vince Mendoza) Gehoord: 18/9 RTM Stage, Ahoy Rotterdam. Herh: 19/9 Theaters Tilburg, 20/9 Musis Arnhem en 21/9 Carré Amsterdam ●●●●●

De diepte van zijn van gospel doordrenkte soulzang, de emotionaliteit die hij legde in zijn zang: de Amerikaanse zanger Donny Hathaway was in de jaren zeventig een soulpionier die alles in huis had. Ware het niet dat hij ook mentaal ziek was en al op zijn 33e, in 1979, zelfmoord pleegde. Muzikale liefdespoëzie als ‘The Closer I Get To You’ of rauw-realisme als ‘The Ghetto’ zijn blijvend inspiratie voor soulstemmen na hem.

Dochter en zangeres Lalah Hathaway waagt zich pas sinds een jaar of vijf aan haar vaders repertoire. Haar versie van ‘Little Ghetto Boy’ won een Grammy, een heel concert met deze liedjes deed ze vorig jaar pas. Een mooie primeur voor het Metropole Orkest dat zaterdagavond aan de hand van dirigent Vince Mendoza in een driekwart gevulde RTM-stage in Ahoy (toch alweer zo’n 800 mensen op afstand zittend) een reeks van vier concerten aftrapte.

De duik in Donny’s werk begon ingetogen met ‘Someday We’ll All Be Free’. Leek de blootvoetse Hathaway in ‘Where’s Is The Love?’ nog een beetje te zoeken naar de best passende stem – diep laag of ineens hoger, maar altijd met koperen gloed – gaandeweg demonstreerde ze zelfbewustheid. Eerst in ‘haar’ ‘Little Ghetto Boy’, ‘Jealous Guy’ kwam in een fraai slepend bigbandarrangement van Mendoza en intens was ‘Song For You’ – laag maar kraakhelder, en gedragen op cello’s. Met ‘For All We Know’ onderstreepte Lalah treffend de mineur, terwijl het bluesy ‘I Believe To My Soul’ dartelde van pit met sterke orkestsolo’s.

Dat het toch geen droomconcert werd lag aan de geringe verbinding die Hathaway maakte met de zaal. De zaal snakte naar een persoonlijk verhaal, maar de duik in het muzikale erfgoed van haar vader kwam zonder anekdotes of duiding. Dat had zeker goed gepast bij ‘Voices Inside’, waarin Donny de stemmen in zijn hoofd bezong. De show kreeg nu iets gejaagds en de toegift kwam snel. Het aanstekelijke ‘This Christmas’ was zonder duiding ‘slechts’ een misplaatst kerstliedje in september.