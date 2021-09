Duitse politici laten diesel en worst onaangetast

Langs de Berlijnse Karl-Marx-Allee hangen deze dagen om de paar lantaarnpalen verkiezingsposters van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland met de tekst: „Darf man noch nach Kreta, Greta?” – „Mogen we nog naar Kreta, Greta?”. Alsof Greta Thunberg, de achttienjarige klimaatactiviste uit Zweden, iets te zeggen heeft over de easyJet-dienstregeling.

Het sentiment dat de AfD aanspreekt is herkenbaar: allerlei vreemde entiteiten of machthebbers zijn er op uit om ‘ons’ iets ‘af te pakken’. Opmerkelijk genoeg is het wat klimaatpolitiek betreft niet alleen de klimaatsceptische AfD die een defensieve toon kiest. De prioriteit voor alle politieke partijen, inclusief de Groenen, is niet om de kiezer te overtuigen van de noodzaak van klimaatmaatregelen, maar vooral om de kiezer gerust te stellen: wij zullen de klimaatcrisis aanpakken, maar u, kiezer, zult er vrijwel niets voor in hoeven te leveren.

Voor een land waar overal regeltjes en verboden zijn (in het zwembad: verboden te duiken aan de lange zijde, verboden te duiken aan de korte zijde, verboden te duiken van de hoge toren) zijn de Duitsers opmerkelijk allergisch waar het voorschriften voor leefstijl betreft. In de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen op 26 september proberen de concurrerende SPD en de CDU/CSU de derde en minst kansrijke partij voor het kanselierschap, de Groenen, dan ook weg te zetten als de ‘Verbotspartei’, een partij van verboden, die de burger van alles zal ontzeggen.

Barbecue vol worst

De Groenen zelf proberen hard van dat imago af te komen. Bij de verkiezingen van 2013 stelden de Groenen voor om een ‘veggieday’ te introduceren in bedrijfskantines, een dag met een vegetarisch menu. Dat leverde de partij zoveel hoon op dat ze deze verkiezingscampagne angstig wegblijven van concrete maatregelen die de burger betreffen. In een campagnespotje van de Groenen figureerde ook een barbecue vol worst – die hoort er ook bij de Groenen gewoon bij.

Evenmin maken de Groenen gewag van hun voornemen om de snelheid op de Duitse snelwegen te beperken tot 130 km per uur. In hun ‘klimaat-direct-programma’, waarin de partij het programma voor de eerste hypothetische honderd dagen in de regering opsomt, komt de 130-limiet ergens onderaan hoofdstuk vijf aan de orde. Dat terwijl de CO 2 -winst van zo’n snelheidsbeperking significant is. De vrijheid om hard te mogen rijden, kortom, is er eentje waar maar heel zachtjes aan wordt getornd.

Ook de sociaal-democraten bij de SPD wensen een limiet van 130 kilomter per uur, maar daar hebben ze het niet over in hun campagne. De christendemocraten zijn onverminderd voor de vrijheid van de automobilist.

Om het individu onaangetast te laten in zijn vrije keuze voor diesel en worst, richten de verkiezingsprogramma’s zich op de industrie, maar ook daar met fluwelen handschoenen. De Groenen willen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2030 verbieden. In het programma van de CDU/CSU staat dat de Duitse auto-industrie al op de goede weg is met steeds meer elektrische auto’s en dat de partij de elektrische auto betaalbaar wil maken voor iedereen. Ook de SPD schrijft, verstopt na ettelijke passages over de noodzaak van degelijk treinverkeer, dat de Duitse auto-industrie vooral concurrerend moet blijven, en dat de industrie dat kan bereiken door zo veel mogelijk op de elektrische auto in te zetten.

In de verkiezingsdebatten tussen de drie lijsttrekkers van CDU/CSU, SPD en de Groenen worden er, tenslotte, vooral veel jaartallen heen en weer gekaatst over het einde van de kolenindustrie. De CDU/CSU houdt vast aan het doel om tegen 2038 geen kolen meer te verbranden; de SPD wil „zo snel mogelijk” stoppen met de kolencentrales. De Groenen streven naar een stop in 2030.

Vorige week in het debat tussen de drie lijsttrekkers Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) en Annalena Baerbock (Groenen), antwoordde laatstgenoemde getergd op een tegenstrever die weer over de ‘Verbotspartei’ begon: „Een verbod is ook een innovatie-aandrijver.” Even leek Baerbock het imago van haar partij te accepteren. Het zou de boodschap van de Groenen mogelijk geloofwaardiger maken als de partij zich bij die positie neerlegt. Nu lijkt de partij te doen alsof de klimaatcrisis pijnloos en al barbecueënd kan worden gekeerd.

