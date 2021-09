De Duitse Energiewende hapert op vele fronten

Duitsland wordt geroemd als voorbeeld voor klimaatbeleid. In snel tempo zijn zonneparken aangelegd en windmolens gebouwd. Klimaatdoelen werden meestal keurig gehaald en op Europees niveau heeft bondskanselier Angela Merkel herhaaldelijk gepleit voor aanscherping.

Maar deze zomer waarschuwde een Duitse denktank dat broeikasgasemissies dit jaar alleen maar zijn gestegen. Het in 2020 behaalde reductiedoel dreigt alsnog te worden overschreden.

Duitse stroom de duurste van Europa

Duitsers betalen al een forse toeslag voor vergroening van hun energiesysteem – nergens in Europa is elektriciteit zo duur. Nu uitgerekend in verkiezingstijd de energieprijzen stijgen, dreigt vooral voor armere gezinnen en kleine bedrijven de stroom onbetaalbaar te worden. Daardoor groeit het verzet en begint de vermaarde Energiewende te haperen.

Vraag naar elektriciteit groeit sneller dan voorspeld

Volkswagen, Mercedes, Audi en BMW moesten lange tijd niets hebben van auto’s met een stekker. Maar tegenwoordig presenteren ze zich met verrassende vanzelfsprekendheid als kampioenen van elektrisch rijden. Aan het einde van dit decennium rijden er waarschijnlijk al 14 miljoen elektrische auto’s in Duitsland, 40 procent meer dan eerder werd gedacht.

In juli erkende minister Peter Altmaier (Economische Zaken, CDU) dat zijn ministerie de vraag naar elektriciteit voor de komende jaren heeft onderschat. Behalve door extra elektrische auto’s komt dat door het recent aangescherpte klimaatbeleid – warmte in woningen en gebouwen, en energie voor industriële processen zal daarom veel vaker van elektriciteit moeten komen. Altmaier schat dat in 2030 bijna 13 procent meer elektriciteit nodig is dan gedacht. Op korte termijn kan die vraag worden opgevangen met fossiel of stroom uit buurlanden. Onlangs werd een stroomleiding tussen Duitsland en Noorwegen voltooid.

Klimaatbeleid wordt afgewenteld op toekomstige generaties

Dat het klimaatbeleid is aangescherpt is een gevolg van een uitspraak in april van het Constitutioneel Hof in Karlsruhe. De hoogste Duitse rechtbank oordeelde dat de klimaatwet in strijd is met de grondwet omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. In juni ging het parlement akkoord met een aanpassing. In 2030 moet 65 procent minder CO 2 worden uitgestoten (dan in 1990), eerder was dat nog 55 procent. Ook voor de jaren daarna zijn de doelen aangescherpt, zodat Duitsland in 2045 klimaatneutraal zal zijn – vijf jaar eerder dan de EU eist.

Bureaucratie en verzet van burgers hinderen de aanleg van wind- en zonneparken

Laatste kerncentrale sluit volgend jaar

Tien jaar geleden haalde Duitsland ruim 20 procent van zijn elektriciteit uit (CO 2 -vrije) kernenergie, nu nog 10 procent. Na de tsunami in maart 2011 in Japan en de kernramp die zich daardoor voor de ogen van de wereld voltrok in Fukushima, besloot Duitsland afscheid te nemen van kernenergie. Kort daarvoor had Merkel de Atomausstieg van de rood-groene regering juist ongedaan gemaakt, maar nu moest ze erkennen dat „zelfs in een hoogtechnologisch land als Japan de risico’s van kernenergie onbeheersbaar kunnen worden”. Terwijl de vraag naar stroom groeit, gaat eind 2022 de laatste Duitse kerncentrale van het net.

Druk neemt toe om kolencentrales sneller te sluiten

Velen noemden (achteraf) de sluiting van kerncentrales, waar in 2011 direct mee werd begonnen, een overhaast besluit. Er werden weliswaar in hoog tempo windmolens en zonneparken gebouwd, maar een dreigend stroomtekort werd opgevangen met elektriciteit uit steenkool en bruinkool. Dat ging ten koste van een snelle daling van de CO 2 -uitstoot. Nu ongeveer de helft van de Duitse elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, durft de regering het aan om, per 2038, te stoppen met bruinkool. Rijkelijk laat, vinden milieuorganisaties, die aandringen op sluiting voor 2030. Als dit niet onder druk gebeurt, kan het ook vanzelf gaan, als energie uit kolen door de snel stijgende CO 2 -prijs de concurrentie met duurzame energie niet meer aan kan.

Gaspijpleiding Nord Stream 2 ligt politiek gevoelig

Gas is schoner dan kolen en biedt volgens de regering voorlopig een goed alternatief. Maar dat gas komt wel vooral uit Rusland. Nord Stream 2, de extra pijpleiding door de Oostzee, stuit op veel verzet – zowel in Duitsland, onder meer van de Groenen, als internationaal. Milieuorganisaties wijzen er ook op dat ook gas CO 2 uitstoot – volgens recent onderzoek zelfs meer dan gedacht. De vrees is dat Duitsland zich afhankelijk maakt van de grillen van Vladimir Poetin.

Zonnepark in Zietlitz, in Mecklenburg-Vorpommern. Foto Jens Büttner / DPA via Newscom

Aanleg van wind- en zonneparken op land stagneert

Na een voortvarend begin hinderen bureaucratie en verzet van burgers de aanleg van wind- en zonneparken. Nu de ‘lege’ plekken zijn volgebouwd komen de (steeds grotere) molens dichter bij woongebieden of bedreigen ze de natuur. Daardoor neemt de weerstand toe. En omdat de regels voor nieuwe windmolens door sommige deelstaten zijn aangescherpt, is het gemakkelijker om naar de rechter te stappen en de bouw te vertragen. In 2019 bedroeg het vermogen aan Duitse windmolens 106 terawattuur (TWh). In 2030 is naar schatting 665 TWh aan elektriciteit nodig.

Uitbouw stroomnetwerk gaat traag

In Duitsland wordt al jaren gewerkt aan ‘elektriciteitssnelwegen’ tussen noord en zuid. Dit om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wat bij weersafhankelijke energie uit wind en zon van groot belang is. De aanleg van hoogspanningskabels roept weerstand op bij omwonenden. Beieren besloot daarom de nieuwe leidingen zoveel mogelijk ondergronds te laten lopen, wat tot veel vertraging leidde. In mei zei minister Altmaier dat Duitsland snel 7.700 kilometer aan hoogspanningskabels moet aanleggen of versterken. „Ook verbindingen met onze buurlanden worden belangrijker, want de Energiewende ligt in toenemende mate verankerd in Europa.”

Duitse stroomtekorten kunnen ook Nederland raken

„De leveringszekerheid moet hoog op de prioriteitenlijst van de volgende regering staan”, zei Alexander Nolden, hoofdeconoom bij energiemaatschappij RWE, onlangs in een interview met Bloomberg . Na sluiting van de laatste kerncentrale is de marge voordat de maximale belasting op piekmomenten is bereikt nog maar 3 procent. De kans op storingen zal dan ook toenemen. Volgens netwerkbeheerder TenneT, die zowel in Duitsland als in Nederland actief is, neemt de dreiging van stroomtekorten toe met iedere (traditionele) centrale die van het stroomnet wordt gehaald. Het bedrijf verwacht geen grote problemen vóór 2025, maar daarna neemt de onzekerheid toe. Dat kan ook gevolgen hebben voor Nederland. In veel landen bestaat het idee dat de leveringszekerheid van elektriciteit nationaal geregeld moet worden, maar de elektriciteitsmarkt is Europees ingericht. Het maakt de kosten lager, maar de afhankelijkheid tussen landen groter. Mogelijke schaarste zal uiteindelijk in Europa worden verdeeld.