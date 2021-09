Canadezen geven Trudeau niet zomaar een coronabonus

Succes leek verzekerd toen de Canadese premier Justin Trudeau in augustus vervroegde verkiezingen uitschreef, die deze maandag worden gehouden. Als beproefde leider die Canada met grootschalige steunpakketten, dagelijkse persconferenties en een intensief vaccinatieprogramma door de coronacrisis loodste, zag Trudeau zijn kans schoon om zijn greep op de macht te verstevigen – nog geen twee jaar na de vorige stembusgang.

Volgens opiniepeilingen had zijn Liberale Partij al maandenlang een constante, ruime voorsprong op de voornaamste oppositiepartij, de Conservatieven onder hun nieuwe leider Erin O’Toole. Voor de 49-jarige Trudeau, die zes jaar aan de macht is maar sinds een moeizame herverkiezingsstrijd in 2019 regeert met een parlementaire minderheid, was een mogelijke electorale coronabonus te aantrekkelijk om te laten schieten.

Dat was wellicht een ernstige misrekening. Want kort nadat Trudeau half augustus het Lagerhuis liet ontbinden voor nieuwe verkiezingen, zakte hij weg in de peilingen. De wereldberoemde premier hoopte op een nieuw meerderheidsmandaat van vier jaar, zoals hij had toen hij in 2015 voor het eerst werd gekozen, destijds bij een golf aan populariteit en ambitieuze beloftes. In plaats daarvan is de verkiezingscampagne net als twee jaar geleden uitgedraaid op een moeizaam gevecht voor zijn politieke leven.

„Het is zeker geen makkie”, zegt Aaron Wherry, politiek verslaggever van de Canadese omroep CBC in Ottawa en auteur van Promise & Peril, een boek over Trudeaus jaren aan de macht. „En dat komt voor veel mensen als een verrassing, want hij leek een behoorlijke voorsprong te hebben toen hij hier aan begon.”

De centrum-linkse premier heeft moeite de vruchten te plukken van het coronabeleid van zijn regering, gekenmerkt door miljarden dollars aan sociale uitgaven en, na een wankele start van inentingen, de hoogste vaccinatiegraad onder landen van de G7. Ruim twee derde van de Canadese bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd tegen corona; bijna driekwart is minstens één keer geprikt.

Precair moment

Trudeau presenteert de verkiezingen als een kans om belangrijke keuzes te maken over de koers van het land na de pandemie. Daarbij wil hij een nadruk op investeringen in sociale voorzieningen en bestrijding van klimaatverandering, terwijl de Conservatieven meer belang hechten aan de winning van olie en een terugkeer naar begrotingsevenwicht na de miljardentekorten van de lockdowns.

Veel kiezers zagen in de vervroegde stembusgang echter een nauwelijks verhulde poging van Trudeau om zijn eigen macht te vergroten, op een precair moment. Na wekenlange planning schreef de premier de verkiezingen uit op de zondag dat Kabul viel, en Canadezen evenals anderen in allerijl uit Afghanistan moesten worden geëvacueerd. Enkele dagen eerder waarschuwde het hoofd van de Canadese federale gezondheidsdienst, Theresa Tam, dat Canada in een vierde coronagolf was beland. En aan de door extreme hitte en droogte geteisterde westkust woedden honderden natuurbranden.

„Leiderschap draait om het vooropstellen van anderen, niet jezelf”, hield uitdager O’Toole de premier voor tijdens een televisiedebat. „U had deze verkiezingen niet moeten uitschrijven, u had uw werk moeten doen in Afghanistan.”

Dat verwijt bleef kleven. Canadese kiezers, wars van onbescheiden leiders, toonden zich niet in de stemming om de gok van Trudeau zonder meer te belonen. Driekwart van hen is ongelukkig met vervroegde verkiezingen tijdens de coronapandemie. „Toen de verkiezingen eenmaal waren uitgeschreven, vervloog de goodwill van tijdens de pandemie enigszins”, zegt Wherry. „Trudeau ontkwam niet aan het idee dat de verkiezingen waar hij op had aangestuurd niet echt nodig waren op dit moment.”

Zo begon oppositieleider O’Toole, een parlementslid uit de cruciale provincie Ontario die gematigder is dan zijn conservatieve achterban, een onverwachte opmars in de peilingen. Tot veler verrassing maakt de 48-jarige luchtmachtveteraan kans een vroegtijdig einde te maken aan het tijdperk-Trudeau, door de premier af te schilderen als een leider die meer met zijn eigen ambities bezig is.

Op links heeft Trudeau bovendien concurrentie van de populaire jonge politicus Jagmeet Singh, aanvoerder van de sociaal-democratische NDP. Hoewel die partij geen reële kans maakt om de regering te vormen, kan ze progressieve kiezers wegtrekken bij Trudeau en zo in veel kiesdistricten de Conservatieven aan zeges helpen. Singh schildert Trudeau, die internationaal bekendstaat als een progressief boegbeeld, af als niet progressief genoeg.

Een voorbeeld daarvan is de relatie met de oorspronkelijke bevolking van Canada, die dit jaar extra in de belangstelling staat na de ontdekking van honderden ongemarkeerde graven bij voormalige kostscholen voor inheemse kinderen. Trudeau spreekt al jaren over fundamentele verbeteringen in het leven van leden van de inheemse bevolking, bijvoorbeeld door alle reservaten in Canada te voorzien van schoon drinkwater. Hoewel onder zijn bewind vooruitgang is geboekt op dat terrein, is zijn belofte uit 2015 om binnen vijf jaar overal een einde te maken aan adviezen om drinkwater te koken, niet gehaald. Volgens Singh zijn Trudeaus voornemens niet oprecht; hij belooft het wel voor elkaar te krijgen.

Overbelicht

Zijn Canadese kiezers echt klaar om Trudeau af te straffen en hem na zes jaar weg te sturen? In oktober 2019 ontsnapte de premier ternauwernood aan een nederlaag, na een controverse met zijn voormalige minister van Justitie, Jody Wilson-Raybould, over steun aan een groot bouwbedrijf en de publicatie van foto’s uit het verleden waarop hij te zien was in ‘blackface’. Na die verkiezingen „was er een sterk gevoel dat hij een stap terug moest doen, dat hij de eerste vier jaar waarschijnlijk overbelicht was”, zegt Wherry. Dat lukte enkele maanden, maar toen begon de pandemie en trad Trudeau juist meer dan ooit voor het voetlicht.

Een uitdaging voor Trudeau is dat ambitieuze beloftes voor de toekomst na zes jaar aan de macht niet meer genoeg zijn. Hij heeft een gemengde staat van dienst die niet altijd aan de hoge verwachtingen voldoet en waar kiezers hem op kunnen afrekenen. Zo tast het ontslag van Wilson-Raybould, de eerste minister van Justitie van Canada van inheemse afkomst, zijn imago als feminist en voorvechter van diversiteit nog altijd aan. Zij opende vorige week opnieuw een aanval op haar voormalige baas, met een beschuldiging dat hij van haar zou hebben verwacht dat ze zou liegen. Trudeau heeft dat ontkend.

Canadese kiezers gunnen hun leiders veelal negen à tien jaar aan de macht. Vanuit dat perspectief heeft Trudeau zijn uiterste houdbaarheidsdatum wellicht nog niet bereikt, al is het voor hem mogelijk lastiger om het zo lang vol te houden, denkt Wherry. „Hij is zo’n opzichtige politicus, zo nadrukkelijk aanwezig in het centrum van de macht, dat het wellicht moeilijker voor hem is om het geduld van het publiek vast te houden en te blijven winnen.”

Het is denkbaar dat de Liberalen maandag opnieuw de meeste zetels krijgen, maar geen meerderheid, en opnieuw door moeten met een minderheidsmandaat. „Dat zou niet de meerderheid zijn die ze dachten te kunnen krijgen, maar het zou wel een zege zijn en meer tijd aan de macht betekenen”, zegt Wherry. „Trudeau zou dan zeven, acht of negen jaar kunnen dienen. Ik denk niet dat hij zijn politieke kapitaal helemaal heeft uitgeput.”