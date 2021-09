Bellen met Sarina Wiegman

Dinsdag spelen de Leeuwinnen tegen IJsland, het wordt hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Vrijdag speelden ze de eerste. De hele dag hoorde je in de voetbalwandelgangen dat we de beste uit de poule waren, bovendien hadden wij met Vivianne Miedema de Messi van het vrouwenvoetbal. De uitschakeling van de Oranjemannen op het EK zouden de vrouwen wel even gaan wreken, maar in de 47ste minuut stond het 1-0 voor Tsjechië en tot de 81ste minuut was dat nog steeds zo.

Een genderoverschrijdend Tsjechiëtrauma lag op de loer. Om de vernedering compleet te maken stak Andrea Stašková, na het maken van haar goal, breed grijnzend haar vingers in haar oren. Deed ze daar Memphis Depay na? Dan waren we voor de Tsjechen serieus het lachertje van de voetballerij geworden.

Gelukkig wist Miedemessi met een late goal de vodden nog te redden en had bondscoach Mark Parsons nog het hele weekend om met Sarina Wiegman te bellen. Die was meanwhile in Engeland met haar ‘Lionesses’ over Noord-Macedonië heen gewalst. Zaterdag moet Parsons het telefoontje voor zich uit hebben geschoven, maar zondag kon hij het niet langer uitstellen. Toen hij belde zat Sarina waarschijnlijk in de tuin na te genieten van de 8-0.

„Ik heb alles gedaan zoals jij het deed en toch liep het niet”, zei Mark.

„Je moet niet doen wat ik deed, je moet de formule voor nu vinden.”

„Ik heb zelfs Beerensteyn pas laat ingebracht. Deed jij ook meestal.”

„Dat deed ik verkeerd.”

Nauwelijks hadden ze opgehangen, of ze werd gebeld door Ajax, niet de zoon van Telamon en Periboia, maar de Amsterdamse voetbalclub. Ajax zat in zak en as omdat hij met 9-0 van Cambuur had gewonnen en niemand dat leuk vond. „Ze zeggen dat ik alleen maar win omdat ik veel geld heb”, piepte hij.

„Wie zegt dat?”

„Iedereen, Sparta, Heracles, iedereen. Talent zit in je dna, dat kun je niet kopen, toch?”

„Eh …”

Een tweede gesprek verscheen op Sarina’s telefoonscherm. „Deze moet ik echt even opnemen. Bel je zo terug.”

„Alles dondert uit elkaar! Je moet me helpen!” riep de nieuwe beller.

„Je moet gewoon gewisseld worden. Het is niet anders.”

„Ik blijf! Ik heb 1,9 miljoen kiezers!”

„Ja, 1,9 miljoen mensen willen wel eens vaker wat, maar daar luisteren we ook niet naar. Je regeert al langer over Nederland dan Napoleon over Frankrijk.”

„Ik wil niet wisselen!”

„Als je de komende termijn overleeft, heers je twee jaar minder over Nederland dan Pinochet over Chili. Regeren betekent na vier jaar wisselen. Hooguit na acht jaar. Jij gaat nu voor vijftien jaar.”

„Dat is democratie!”

„Nee, man, je moet eraf.”

„Nee! Hoer!”

„Pardon?”

„Heks.”

Sarina drukte Rutte weg en zag een berichtje binnenkomen van Arne Slot. „Je had gelijk over Toornstra. Thnx.”

Ze wilde haar telefoon net wegleggen toen hij weer overging. Mark Parsons. Deze keer nam ze niet op. Het was gvd weekend.

Carolina Trujillo is schrijfster.