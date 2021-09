Zitten op de top van de wereld

Slapeloosheid? David de Jongh heeft een goede remedie: boeken over alpinistische avonturen. Nadat hij huivert over de heroïsche verhalen van extreme kou en duizelingwekkende valpartijen, beseft hij hoe veilig zijn eigen bed is en valt hij als een blok in slaap. In de podcastserie Sisyphus zoomt De Jongh in op de expeditie waarbij voor de allereerste keer een Nederlander op achtduizend meter hoogte zou komen. Het verhaal wordt verteld door zij die er in 1977 zelf bij waren, de expeditieleden. Sisyphus neemt de luisteraar mee de Himalaya op. Het is een spannende serie met mooie geluidseffecten en beeldende details. Je ziet bijna voor je hoe de mannen onderling kibbelen en hoe de Nepalese dragers op blote voeten door de sneeuw de bagage de berg op krijgen.

Sport 4 afleveringen van 28-43 min. NTR.