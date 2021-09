Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet ver zouden komen. Gelukkig is ze inmiddels door Wopke, Ferd en Mona hardhandig losgescheurd van het Haagse pluche en mag ze op zoek naar een functie elders.

Zal ze het partijkantoor bij elkaar geblèrd hebben toen ze naar buiten werd geduwd? Vast. En wat zal ze geroepen hebben? Dat Ferd na zijn gênante huwelijksfeestje ook gewoon bleef? Dat Wopke niet gekozen is, maar zichzelf heeft aangesteld? Dat ze advies aan Mark heeft gevraagd en dat hij haar overduidelijk verteld heeft dat het onzin is om bij een aangenomen motie van afkeuring op te stappen? Dat doe je alleen als je zo dom bent geweest om dat een ander ooit aan te raden. Zoals Sigrid in april bij Rutte deed. Zij is nu dom gestruikeld over haar eigen principes.

Maar van Mark hoefde Ank absoluut niet weg. Na Co Verdaas, Frans Weekers, Ivo Opstelten, Fredje Teeven, Wilma Mansveld, Ard van der Steur, Jeanine Hennis, Halbe Zijlstra, Mark Harbers, Menno Snel, Bruno Bruins, Eric Wiebes en Sigrid Kaag vindt onze premier het eigenlijk wel gezellig als iemand ook eens zegt: „Ik blijf!” Maar Ank is dus weg. Het schijnt dat haar eigen leger haar onder schot heeft gehouden en dat ze toen pas eieren voor haar geld heeft gekozen.

Wat ze moet gaan doen? Misschien lobbyen namens de wapenindustrie. Een transparante functie in de onderzeeërsbranche. Of zal ze eerst kiezen voor een welverdiende vakantie? Weekendje Kabul is misschien een goede tip. Dat kan ingewikkeld voor haar worden omdat ze geen Afghaans spreekt. Gelukkig zijn er daar nog genoeg tolken die haar kunnen helpen. Of zijn die inmiddels al door de Taliban vermoord?

Begrijp ik nou dat haar lotgenoot Sigrid dit weekend gewoon met Remkes over een nieuw kabinet gaat praten? Aandoenlijk toch? Je mag stellen dat Kaag sinds haar eclatante overwinning bij de laatste verkiezingen niet echt de wind in de rug had. Ze is al een tijdje alle sporen bijster en heeft een welgevulde garderobekast vol boetekleden. Dat heet: behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Het doet denken aan Thierry, die ooit knetterstoned van de macht onbegrijpelijk over de uil van Minerva stond te bazelen en zichzelf als de nieuwe boreale premier van ons land zag. Inmiddels is zijn aanhang geslonken tot een handvol waanzinnige wappies en een stuk of wat stompzinnige leden van een carnavalsvereniging op het ongevaccineerde Urk. Malloten die in nazi-uniformen gezellig over het voormalige eiland marcheren. Zelden mensen gezien die zo toe zijn aan een spuitje.

Denkt u dat die Omtzigt elke avond gniffelend in slaap valt nu hij de chaos in zowel het kabinet als in zijn eigen partij ziet? Ik gun het hem zeer. Hij is te beschaafd om geforceerd op de tafel te gaan dansen, maar ik vrees dat hij het op het ogenblik erg naar zijn zin heeft in de Kamer. En niet alleen in de Kamer, maar ook in de peilingen. Ik denk dat Wopke en Sigrid er dit weekend alles aan zullen doen om er met Rutte uit te komen. Want als ze iets niet willen dan zijn het nieuwe verkiezingen. Wopke wordt dan namelijk een eenzame eenpitter en Sigrid heeft nog drie versleten zeteltjes in een donker hoekje van ons tijdelijke parlement.

Mark niet. Hoe langer zijn pinokkio-neus hoe meer kiezers hij trekt. Dat zegt iets over zijn aanhang. En over ons land. Ik vrees dat als hij Sywert van Lienden minister van Volksgezondheid maakt en zijn twee mondkapjeskompanen Camille van Gestel en Bernd Damme op Financiën en Economische Zaken zet er nog meer kiezers bij komen. Prins Bernhard op Volkshuisvesting en hij heeft de absolute meerderheid. Ik hoor u nu denken: de oude cabaretier heeft geen verstand van politiek. Dat ben ik met u eens. Maar wie heeft dat in Den Haag op dit moment wel?

