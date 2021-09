Papa en mama gaan uit elkaar

‘Als ik bij papa ben, mis ik jou. En als ik bij jou ben, mis ik papa”, zegt elfjarige Vicky, dochter van Stine Jensen. In de podcast Scheiden met Stine gaat de filosoof en NRC-columnist op zoek naar de betekenis van scheiden. Zij stelt zich op als onderzoeker en bevraagt experts, ervaringsdeskundigen en schrijvers. Wat kost een scheiding? Hoe vaak scheiden mensen van elkaar? Waarom scheiden we eigenlijk? De kracht van podcast schuilt erin dat Jensen ook haar eigen scheiding onderzoekt. Ze gaat daarvoor in gesprek met haar ex-man Jaime. Jensen durft zich bewonderenswaardig kwetsbaar op stellen. Het levert eerlijke en soms pijnlijke dialogen op. Hij: „Ik denk dat we die scheiding allebei heel anders hebben beleefd.” Jensen: „Ja, ik denk dat het voor mij een iets grotere ramp was dan voor jou.”

Menselijke belangstelling 7 afleveringen van 30 min. Human.