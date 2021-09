Amerikaanse miljonair schuldig bevonden aan op tv bekende moord

De Amerikaanse miljonair Robert Durst is vrijdagavond veroordeeld tot levenslang vanwege de moord op zijn goede vriendin Susan Berman. Dat melden Amerikaanse media. De zaak kreeg bekendheid na de documentaire van de Amerikaanse televisiezender HBO over het leven van Durst, waarin hij de moord op Berman leek te bekennen.

Berman zou door Durst zijn vermoord omdat ze op de hoogte geweest zou zijn van zijn eerdere moord op zijn eerste vrouw in 1982 en hem een alibi hebben verschaft. Om te voorkomen dat Berman met haar verhaal naar de politie zou stappen schoot Durst haar in december 2000 dood, oordeelde de jury in een rechtbank in Los Angeles vrijdag.

De eerste vrouw van Durst is nooit gevonden en het is nooit bewezen dat Durst haar vermoord heeft. Wel stond hij terecht voor de moord op en het in stukken hakken van zijn buurman in 2001. Hij werd opgepakt nadat diens lichaamsdelen werden aangetroffen in een baai in Texas. In deze rechtszaak beweerde de miljonair dat het slachtoffer hem had aangevallen. Uit zelfverdediging had hij hem gedood en uit paniek in stukken gehakt. Hij werd vrijgesproken door de jury.

Plas bloed

In de rechtszaak over de moord op Berman stelden de advocaten van de 78-jarige Durst dat hij op de verkeerde plaats op het verkeerde moment aanwezig was. Hij had zijn vriendin in een plas bloed aangetroffen in haar huis. Dit is echter niet voldoende bewijs, aldus de verdediging. Volgens de advocaten is Durst het slachtoffer van de „bedrieglijke” filmmakers van HBO en een aanklager die hem achter de tralies wil krijgen.

De documentaireserie The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst werd begin 2015 uitgezonden. Durst is daarna in maart 2015 opgepakt voor de moord op Berman. Volgens de officier van justitie was de informatie in de documentaire zo overtuigend en belastend, dat hij opgepakt kon worden. De serie sloot af met Durst die naar het toilet ging en zonder het te beseffen zijn opgespelde microfoon nog droeg. Volgens de serie zou hij tegen zichzelf gemompeld hebben: „Wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Ze allemaal vermoord natuurlijk.”

