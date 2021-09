‘Matig tot zeer slecht onderhoud in 80.000 sociale huurwoningen’

Meer dan 80.000 sociale huurwoningen hebben een matige tot zeer slechte onderhoudsconditie. Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), waar RTL Nieuws zaterdag over bericht.

De staat van zo’n 1,5 miljoen sociale huurwoningen is redelijk, goed of zeer goed. Daarnaast is de staat van 455.000 woningen nog onbekend. Een op de 25 huizen verkeert dus in een matige tot zeer slechte staat. Het levert huurders vaak problemen op, zij krijgen bijvoorbeeld te maken met lekkage, beschimmelde muren of rottende kozijnen. Bij de scores matig tot zeer slecht zijn er binnen een aantal jaar flinke ingrepen noodzakelijk in het huis, zo zegt een woningexpert tegen de nieuwszender.

De scores van een sociale huurwoning worden vastgesteld door een expert met een onafhankelijke norm. Vanaf de score matig heeft een woning binnen 0 tot 3 jaar groot onderhoud nodig. Het is volgens de deskundigen die RTL Nieuws aanhaalt beter om de woning in de categorie goed te behouden, met lichtere ingrepen. Dit is dan ook het geval voor ruim tachtig woningcorporaties in het hele land.

Ook zijn er een aantal corporaties met bijna de helft aan verouderde woningen. Zo valt 49 procent van de sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam in de categorie matig tot zeer slecht. Bij Woningbedrijf Velsen en ProWonen heeft 44 procent een matige tot zeer slechte onderhoudsconditie.

