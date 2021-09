Kaag: demissionair kabinet loopt op ‘laatste eindjes’

Het demissionaire kabinet loopt wat Sigrid Kaag (D66) betreft „op hun laatste eindjes”. Dat laat de D66-leider zaterdag aan persbureau ANP weten voor aanvang van meerdaagse formatiegesprekken met informateur Johan Remkes, VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra in Hilversum.

Kaag vindt dat de noodzaak om snel een nieuwe coalitie te vormen is gegroeid nadat afgelopen nog eens twee ministers opstapten, waaronder zijzelf. „Haast is een overbodig woord geworden.” Haar aftreden als demissionair minister van Buitenlandse Zaken noemt ze „nieuwe politieke realiteit”.

Rutte hoopt dat de gesprekken dit weekend „zicht op een doorbraak” brengen. Als er na deze bijeenkomst schot in de formatie komt, zou dat volgens hem „helemaal mooi zijn”, zo zegt hij tegen ANP. Hoekstra denkt dat er vooruitgang geboekt kan worden als de partijen „allemaal een beetje inschikken”. De CDA-leider is er „op gebrand om te kijken of we dit weekend stappen kunnen zetten”, vertelt hij aan ANP.

