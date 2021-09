Griekenland opent eerste afgesloten vluchtelingenkamp

In Griekenland is zaterdag een afgesloten opvanglocatie voor migranten geopend, melden internationale persbureaus. Het kamp staat op het eiland Samos en is het eerste van vijf afgesloten vluchtelingenkampen die de komende maanden in het land in gebruik worden genomen. De overige vier komen op Leros, Lesbos, Kos en Chios. Op deze eilanden zetten veel migranten - vooral afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan - via Turkije hun eerste voet op EU-bodem.

Het nieuwe kamp is omringd met prikkeldraad, heeft een eigen gevangenis en wordt bewaakt met camera’s, röntgenscanners en magnetische deuren. Alleen mensen met een elektronisch pasje mogen naar binnen; ‘s avonds en ‘s nachts blijven de poorten dicht. De opvanglocaties zijn gebouwd met behulp van EU-geld, naar aanleiding van een kritisch rapport van het Comité ter voorkoming van foltering (CPT) van de Raad van Europa eind vorig jaar. Het CPT omschreef de Griekse opvang van migranten daarin als „onmenselijk”.

De Griekse regering zegt dat de leefomstandigheden in de nieuwe kampen een stuk beter zullen zijn dan in de oude. Vorig jaar brandde op Lesbos het vluchtelingenkamp Moria af, waardoor dertienduizend mensen hun onderkomen kwijtraakten. Het kamp was oorspronkelijk bedoeld voor zesduizend vluchtelingen.

Mensenrechtenorganisaties

Tientallen mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, zijn niet blij met de afgesloten kampen. Ze vrezen dat de nieuwe opvanglocaties de toegang van hulpdiensten tot asielzoekers zullen beperken en „het schadelijke effect van opsluiting op de geestelijke gezondheid van mensen versterken”.

„Asielzoekers verdienen bescherming. Ze zijn geen criminelen of een risico voor de gemeenschap, het zijn mensen die hulp nodig hebben. Wij vinden dat de kampen open moeten zijn”, zei Mireille Girard van de vluchtelingenorganisatie van de VN hierover tegen persbureau AFP.

Lees ook: De onvermijdelijke val van Moria