Dwang en uitsluiting vervangen vrijwilligheid

‘Maar snapt u dat mensen zich niet willen laten vaccineren?” vroeg een journalist afgelopen dinsdag bij de persconferentie waarop de invoering van het coronatoegangsbewijs werd aangekondigd aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). „Eerlijk gezegd begrijp ik het niet”, antwoordde hij. Ze hadden er onderzoek naar gedaan bij het ministerie, maar snappen deed de minister het niet.

Ik snap het ook niet. Ik sprak een kerngezonde leerkracht, net vijftig, die ontzettend ziek was geworden en nu, maanden later, een paar uurtjes per dag op school probeert te zijn. Ze kan haar kinderen niet overtuigen zich te laten vaccineren. Haar kinderen zeggen: ik voel me goed, ik ben jong, ik sport, ik word niet opgenomen in het ziekenhuis. En ze hebben gelijk. Je wordt niet opgenomen, tenminste, niet zo lang je nog in je eentje naar de wc kan. Maar doodziek word je wel.

Afgelopen weken heb ik meermaals mensen proberen te overtuigen zich te laten vaccineren door een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel te doen. We zitten in hetzelfde schuitje. Zou de meerderheid dezelfde keuze maken als jij, zouden we massaal vaccins weigeren, zei ik tegen een aarzelaar, dan strompelen we deze winter van lockdown naar lockdown met overvolle ziekenhuizen.

Wanneer het je lukt om van het individuele (waarom zou ik hiervoor kiezen?) uit te zoomen naar het gemeenschappelijke (waarom zouden wij hiervoor moeten kiezen?), kun je bergen verzetten. Kun je een democratie tot een succes maken, bijvoorbeeld. Op individueel niveau heeft stemmen geen nut – een aerosol op een gloeiende plaat. Maar gezamenlijk maken we de democratie mogelijk. In Nederland neemt, iedere verkiezing weer, ongeveer 80 procent van de stemgerechtigden de moeite zijn stem uit te brengen, ook al is het algemeen bekend dat dat niets verandert. Het is je burgerplicht.

Zoiets speelt ook bij het vaccineren. Het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen is vrijwillig en toch laat 94 procent van alle ouders hun kind inenten. Individueel voordeel is er amper – in tegendeel, je kind kan best een beetje koortsig jengelen vanwege de mazelen-light, veroorzaakt door het vaccin. Maar er is het collectieve belang om deze ziektes buiten de deur te houden, gemengd met een goede gewoonte, een automatisme en het terechte vertrouwen dat deze prikken veilig zijn. Ondanks uitgebreide nepnieuws-campagnes van antivax-organisaties doet bijna iedereen mee.

Ook de Covid-vaccinaties liepen boven verwachting goed. De vaccinatiegraad in Nederland liep ongeveer synchroon met die in Frankrijk. Enige verschil: Frankrijk kreeg mensen alleen naar de vaccinatiestraat met het dreigement van maatschappelijke uitsluiting voor de weigeraars. Nederland benadrukte daarentegen de vrijwilligheid – nu en in de toekomst.

In het uitgebreide onderzoek waar De Jonge het over had, zal ook de ervaring van jeugdartsen naar voren zijn gekomen; zij weten dat het benadrukken van die vrijwilligheid een goede manier is om met twijfelende ouders te communiceren. Hen verzekeren dat zij niet met de rug tegen de muur worden geparkeerd, leidt direct tot ontspanning. Gelukkig kunnen wij ons dat dankzij het verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en burgerlijke gehoorzaamheid ook veroorloven.

Dat wordt nu op het spel gezet. Intussen blijft De Jonge ontkennen dat een verplichting de reële uitwerking van zijn beleid is. Het basale vertrouwen in de overheid rondom coronamaatregelen staat hier op het spel. En niet alleen dat. Ook de vrijwillige aard van het vaccineren in Nederland wordt op de helling gezet, in ruil voor hooguit een paar procenten meer gevaccineerden.

Iedereen die binnen deze infrastructuur werkt, moet nu bij zichzelf te rade gaan. Van Pfizer- en Janssen-medewerkers tot de onderzoekers bij het RIVM en de programmeurs van de coronacheckapp: zij voelden zich afgelopen jaar – terecht – trots dat zij een bijdrage leverden aan een historisch belangrijke volksgezondheidscampagne. Dat dreigt nu te veranderen. De QR-codes van de coronapas worden een middel van dwang en uitsluiting. De GGD-arts weet dat hij mensen tegen hun zin vaccineert. Tijd om je uit te spreken.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

