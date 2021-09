De rechter dreigt een lege huls te worden in het jeugdrecht

Het gaat niet goed met de jeugdzorg. Herstel: de jeugdzorg is een van de grote wanprestaties van de kabinetten-Rutte, sinds in 2015 de gemeenten ermee werden belast. Ik baseer me nu op een overzichtsartikel uit het Nederlands Juristenblad eind juni, door Ido Weijers, die als emeritus jeugdrecht in 2016 afscheid nam. Eigenlijk gun je geen enkele expert vijf jaar later zo’n diep verdrietig verhaal te moeten schrijven over je eigen vakgebied.

Feitelijk is de zaak ingestort – er is een tekort aan geld, het personeel loopt weg, voor ernstige gevallen is nauwelijks capaciteit, de ‘zorgcowboys’ vreten budget, gemeenten zijn overbelast, ouders zijn bang geworden, fouten in rapporten zijn nauwelijks te corrigeren, met dramatische gevolgen. Deze week adviseerde de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming om de rechtspositie van ouders en kinderen drastisch te versterken – meer rechtshulp graag. Maar vooral: maak het rijk weer verantwoordelijk. Ondertussen stelt de jeugdbescherming in Brabant een cliëntenstop in voor de rest van het jaar, wegens nijpend personeelstekort.

Maar de reden om het er hier over te hebben is een incident dat RTV Utrecht publiceerde. En het feit dat de rechtspraak, de geduldigste en meest discrete van alle staatsmachten, hardop is gaan protesteren. De overheid voert de vonnissen van de jeugdrechters namelijk vaak niet meer uit. Dat tast dus het gezag van de rechter aan – en aangezien het de overheid is die de rechter negeert, ook de rechtsstaat zelf. Kennelijk staat de jeugdrechtspraak al een tijdje ergens in het luchtledige te oreren. Terug naar de tijd waarin strafrechters celstraffen oplegden, uit te zitten in cellen die de minister vergeten was te bouwen.

Het incident is er een uit het griezelkabinet. In een uitspraak van de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland lees ik dat in 2016 tijdens een ‘groot overleg’ een psycholoog twee dossiers verwisselde. Waarna van de twee bij Jeugdzorg bekende ‘Koenen’ de verkeerde uit huis werd gezet, met spoed. En die woont vijf jaar later nog steeds niet thuis, maar in een pleeggezin. Niet alleen werd het verkeerde kinddossier besproken, ook dat van een hele andere moeder. Die wilde destijds alleen naar dat overleg komen met haar advocaat. En die was verhinderd. Waarna ze vervolgens later bij de kinderrechter vaststelde dat de gebruikte informatie niet haar Koen kon betreffen – en wat er over háár werd verteld, klopte evenmin. „Veel van wat volgde lijkt te zijn ingekleurd door deze valse start”, schrijft de commissie, met gevoel voor understatement.

Ook de rechter hield zich namelijk aan het dossier, zoals rechters dat plegen te doen. Op tegenspraak van moeder zou de rechter hebben gezegd dat ze haar problemen toch echt onder ogen moest zien, net als die van Koen. Die andere dus. En als ze dat niet deed zou de uithuisplaatsing zeker doorgaan. Van háár Koen. Wat dan ook gebeurde.

Je moet altijd oppassen met ‘Kafka’ roepen, maar hier lijkt me dat op z’n plaats. Foute dossierinformatie die niet is herkend – en daarna nog jarenlang doorwerkt. De rillingen lopen me over de rug. Weijers schrijft in het NJB droogjes dat bij de zogeheten spoeduithuisplaatsing sprake is van een ‘extreme misstand’. De jeugdzorg zelf bevindt zich in ‘een ongekende crisis’. De rechtbank Zeeland, maar ook die van Noord-Nederland hebben al laten weten dat ze vaak jeugdzaken behandelen terwijl er helemaal geen voogd beschikbaar is. Bij acute zaken lopen rechters tegen wachtlijsten van een half jaar of meer op. De rechtbank Zeeland vroeg zich af hoe ze ondertoezichtstellingen moeten behandelen als daar de uitvoerders bij ontbreken? Al in 2019 constateerden de inspecties Gezondheidszorg en Justitie dat het mis is – gemeenten voeren uitspraken van rechters niet uit omdat de toegewezen hulp niet beschikbaar is en ook niet beschikbaar komt. De gehele uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering is ‘niet acceptabel’. Eén van de adviezen: zorg dat de vonnissen worden uitgevoerd.

Goh, goed idee. Zo gaaf is dit land dus niet. Eerder gebrekkig, als het om jeugdzorg gaat. En als de staat beslissingen van de rechter niet weet uit te voeren, ondergraaft het de eigen legitimiteit en versterkt het zélf het wantrouwen van de burger. En het veroorzaakt peilloos menselijk leed.

