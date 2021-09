De liefde is aan het veranderen

In haar Volkskrant-rubriek Lust en Liefde zag journalist Corine Koole de afgelopen jaren de liefde veranderen. Grenzen tussen vriendschap en liefde vervaagden, labels verdwenen. De podcast Moderne Liefde zet elke aflevering iemands persoonlijke verhaal centraal. Moderne Liefde laat de complexiteit zien van relaties: scheiden en toch elkaars grote liefde zijn, een open relatie op latere leeftijd, onzekerheid over seks overwinnen. In de eerste aflevering, ‘Wanneer verbreek je een vriendschap?’, vertelt Marieke over een symbiotische vriendschap die niet meer in haar leven paste. Ze maakte er abrupt een einde aan. Na verloop van tijd komen spijt en schuldgevoel. De podcast bouwt de spanning zorgvuldig op en zuigt je het verhaal in door steeds een nieuwe laag te onthullen.

Menselijke belangstelling 7 afleveringen van 17-23 min. de Volkskrant.