Oostenrijkse bondskanselier belooft veilige wintersportplaatsen

Oostenrijkse bondskanselier belooft veilig wintersportseizoen

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft een veilig wintersportseizoen beloofd. Als de coronacijfers stijgen, hebben alleen gevaccineerden toegang tot après-skibars in Oostenrijk, vertelde Kurz zaterdag in een interview met de kranten van de Duitse mediagroep Funke. Nu mogen ook mensen met een negatief coronatestbewijs bij de bars naar binnen.

Volgens de bondskanselier is inmiddels de overgrote meerderheid van de toeristen en van de mensen uit Oostenrijk gevaccineerd. „In dit opzicht staat niets een veilige vakantie in Oostenrijk in de weg”, aldus Kurz. Ook hotels en restaurants zullen deze winter alleen toegankelijk zijn voor mensen met een coronapaspoort, ofwel mensen die getest, gevaccineerd of recent hersteld zijn.