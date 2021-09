Algerijnse oud-president Bouteflika overleden

Abdelaziz Bouteflika was van 1999 tot 2019 aan de macht in Algerije. De laatste jaren had hij een broze gezondheid na een beroerte in 2013. Hij verscheen nog maar zelden in het openbaar. Niettemin stelde hij zich in 2019 opnieuw verkiesbaar. Na grootschalige protesten zag de oud-president af van deelname aan de verkiezingen. Later dat jaar trad hij af.

In 1999 werd Bouteflika voor het eerst president terwijl het land in een burgeroorlog verwikkeld was. Met een keiharde aanpak van de islamitische opstandelingen en een nationaal verzoeningsplan wist Bouteflika het geweld grotendeels de kop in te drukken.

Bouteflika was een boegbeeld van ‘Le pouvoir’ (de Macht), zoals het regime in Algerije genoemd wordt. Dat bestaat vooral uit strijders uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1954-1962). Na zijn aftreden startten de autoriteiten een groot corruptieonderzoek, mede om de roep voor politieke, economische en democratische hervormingen in het land tegemoet te komen.