Zonder afwijking is er geen vooruitgang

Ik zie het voor me – hoe ik in mijn imaginaire talkshow de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb als gast welkom heet. Het publiek applaudisseert terwijl mijn handen trillen. Ik mag een van mijn grootste rolmodellen interviewen. De belangrijkste vraag in mijn hoofd: „Hoe kunnen wij als samenleving een omgeving creëren die buitenbeentjes in staat stelt om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij?”

Het is een vraag die niet uit de lucht komt vallen. Een buitenbeentje wordt omschreven als een persoon die in zijn gedrag, uiterlijk of denkbeelden afwijkt van zijn omgeving. Aboutaleb is een buitenbeentje pur sang. Dat is, denk ik, de beste verklaring voor het feit dat hij deze week door de Londense denktank City Mayors Foundation tot de beste burgemeester van de wereld werd uitgeroepen. In zijn leven, net als in zijn burgemeesterschap, heeft Aboutaleb als geen ander platgetreden paden weten te ontwijken. Als een witte raaf navigeert hij in het ondoorgrondelijke universum van de Nederlandse bestuurlijke elite.

En hij komt van ver. In het kader van gezinshereniging zette hij op 17 oktober 1976 voor het eerst voet in Nederland. De eerste vijftien jaar van zijn leven had hij doorgebracht in het Marokkaanse Rifgebergte. In zijn jonge jaren in Nederland woont hij in de Haagse Molenwijk, een wijk die in alle opzichten als kansarm gold. Maar het is Aboutaleb gelukt om binnen een generatie de hoogst denkbare prestatie in Nederland te leveren, niet omdat hij zich aan de status quo hield, maar omdat hij deze in alle opzichten ter discussie stelde.

Zo weet de vijftienjarige Aboutaleb, terwijl hij nog maar een paar weken in Nederland verblijft, zijn vader ervan te overtuigen om woordenboeken voor hem te kopen, zodat hij de Nederlandse taal kan leren. „De woordenboeken kosten zijn vader 200 gulden, veel geld voor een gezin dat leeft van een salaris van een gastarbeider”, schrijven Elisa Hermanides en Ruben Koops in Ahmed Aboutaleb. Overal de eerste (2019).

De auteurs beschrijven ook hoe Aboutaleb een paar jaar later, als hij op de lts zit, tot middernacht huiswerk maakt en extra lessen in de schoolpauze volgt terwijl zijn klasgenoten over brommers en meisjes praten. De rest is geschiedenis – Aboutaleb schopte het tot de hts, waarna hij na een carrière in de journalistiek in de top van de Nederlandse politiek belandde.

De benoeming tot de beste burgemeester van de wereld is een beloning voor Aboutalebs weerstand tegen de gedachte dat je als persoon in een keurslijf moet passen. Zijn leven en politieke successen inspireren ons om aan de samenleving (en het onderwijs) te werken om zo de jeugd weerbaar te maken tegen de tirannie van de massa.

Ahmed Aboutaleb heeft mij geïnspireerd om mijn weg in Nederland te vinden. Toen hij in 2009 als burgemeester van Rotterdam werd benoemd, woonde ik anderhalf jaar in Nederland. Bij het lezen van zijn verhaal, en het besef dat hij net als ik vijftien was toen hij Nederland kwam, wist ik dat mijn toekomst niet de slaaf van mijn verleden was.

In The Misfit Economy (2015) laten Alexa Clay en Kyra Maya Phillips zien waarom organisaties tot innovatieve oplossingen kunnen komen als ze buitenbeentjes onderdeel van hun teams maken. „Buitenbeentjes dagen de gangbare praktijken van gevestigde instellingen fundamenteel uit, daarbij verleggen zij grenzen en onderzoeken zij mogelijkheden waarvoor anderen te risicomijdend of traditioneel zijn om na te streven”, stellen de twee innovatiestrategen.

Het is een boodschap die ook van toepassing is op de Nederlandse bestuurlijke elite, die gekenmerkt wordt door een opvallende paradox. Aan de ene kant slaagt deze elite erin om diverse stemmen aan tafel uit te nodigen om kritiek te leveren over het functioneren van het systeem, tegelijkertijd is dezelfde elite een grote liefhebber van vertrouwde netwerken en methodes.

Dit verklaart bijvoorbeeld waarom VVD-coryfee Johan Remkes nu als informateur is aangewezen om ons land uit de huidige bestuurlijke crisis te halen.

Het zou interessant zijn als de Nederlandse bestuurlijke elite risico’s durft te nemen en meer buitenbeentjes zou opnemen in hun gezelschap. Progress is not possible without deviation [Vooruitgang is niet mogelijk zonder af te wijken, red.], stelde de legendarische gitarist en componist Frank Zappa in 1971 tegenover de VPRO. Dat was vijf jaar voor de komst van Aboutaleb naar Nederland.

In mijn imaginaire talkshow met Aboutaleb als mijn gast zouden wij methodes verzamelen over hoe buitenbeentjes, Nederlanders die van de norm afwijken, een positieve bijdrage aan de gezonde inrichting van Nederland kunnen leveren. Tot die tijd blijf ik dromen.

Kiza Magendane, politicoloog, werkt bij The Broker, een denktank voor duurzame ontwikkeling.