‘Woede kan heel destructief zijn, én heel productief’

‘Tieners zijn de engste bevolkingsgroep die er is”, huivert Simone Atangana Bekono aan het einde van het gesprek. „Ze hebben dat pure, ongefilterde alles. Ik snap het: die leeftijd is zo’n kwelling, de codes waaraan je je moet houden zijn zo dwingend, je voelt constant dat je je moet overschreeuwen. Al lijd je daar ook niet alleen maar onder: het geeft je ook de kans om je grenzen te verkennen, om te experimenteren met je eigen macht.”

Met een schaterlach: „O, dit schrijf je nog op?”

Schrijfster Simone Atangana Bekono (1991) wil de jeugd natuurlijk niet van zich wegjagen. Deze week is net haar debuutroman Confrontaties uitgeroepen tot Beste Boek voor Jongeren 2021. De roman, een jaar geleden verschenen, kreeg al lovende recensies, stond op de shortlist van de Libris Literatuurprijs, won deze week óók de Hebban Debuutprijs en kan begin oktober de Bronzen Uil winnen, nog een debuutprijs. Maar dat een jury van zes jongeren tussen de vijftien en zeventien jaar haar boek bekroonde, dat verraste haar. Ze lacht: „Ik ben de hele tijd in de war over wie mijn publiek is.”

En toch: deze roman als boek voor jongeren bestempelen is niet gek. Confrontaties is een coming of age-roman over opgroeien en de vorming van een identiteit. De zestienjarige Salomé Atabong zit in een jeugddetentiecentrum, veroordeeld voor een geweldsincident. Ze is één brok puberale razernij, zeker als ze haar therapeut herkent als kandidaat uit een naïef-racistische realityshow, waarin een Hollands en een Afrikaans gezin een tijdje van woonomgeving ruilden. Salomé zag daar destijds geen lolletje in. Zij groeide op in een Nederlands dorp waar ze als een van de weinigen zwart was – dus ‘de Ander’.

Dat laatste heeft ze met de schrijfster gemeen. Simone Atangana Bekono is geboren en opgegroeid in het Brabantse Dongen, als dochter van een Kameroense vader en een Nederlandse moeder.

Woede drijft Salomé; in je debuutbundel schreef je nog: ‘woede is zwart water waarop ik drijf en waarin ik kan verdrinken’.

„Woede kan heel destructief zijn, én heel productief. Toen ik de dichtbundel schreef, ik was 24, zag ik woede echt als mijn thema. Maar bij de roman moest ik verder: op zoek naar wat Salomé kón met haar woede. Het is een belangrijke vraag om te stellen wanneer je het idee hebt dat je alleen nog maar om je heen kunt slaan als je ruimte wilt innemen.”

Want dat is wat Salomé wil?

„Ja, dat was wat ik herkende in die stem. Toen ik afstudeerde van de schrijfopleiding aan [de Arnhemse kunstacademie, red.] ArtEZ bedacht ik: ik ga nu gewoon veel schrijven en kijken wat eruit komt. Grotendeels autobiografisch, zoals mijn dichtbundel ook voortkwam uit mijn persoonlijke beleving, wat waarachtig voelde. Maar ik voelde ook schroom. Ik wist niet of ik dat wel wilde, mijn stem zo verheffen, en of ik het wel kon, op die manier mijzelf of mijn gedachten beschouwen. Ik merkte dat ik me veel vrijer voelde als het fictief werd, als het niet over mij ging.”

Ik vind het naïef als mensen zeggen dat werk en auteur los van elkaar staan

Waarom was dat?

„Toen ik actief werd in de schrijverswereld, besefte ik dat het werk van auteurs van kleur die in de aandacht staan vaak heel persoonlijk is, zwaar leunend op autobiografische elementen. Dat vind ik mooi, maar het is ook vaak waaróm het aandacht krijgt en wordt geprezen – en niet alleen om de literaire kwaliteiten. Ik vond dat een beklemmend gevoel.”

Jouw persoonlijke verhaal zou belangrijker gevonden worden dan wat je ervan had gemaakt?

„Dan past het binnen het verhaal: ‘Hoe verwoord jij jouw trauma?’ In dat narratief wilde ik mezelf niet plaatsen. De ‘ik’ in mijn teksten was ik toch niet helemaal zelf. Maar vervolgens was ik benieuwd wie er dan wel bij die stem hoorde. En dat werd Salomé.”

Wat trok je in die stem?

„Hij was dwingend. Verhit. Een stem van iemand die gehoord moest worden en zich móést uitspreken, ook al luisterde er misschien niemand. Het voelde niet meer alsof hij uit mij kwam, eigenlijk.”

De ‘ik’ in je dichtbundel was nog bang ‘dat het blootleggen van de systemen en structuren die mij tot de Ander maken in Nederland mij ook vervreemdt van de mensen wier gelijke ik juist wil zijn’.

„Ja, dat is wel waar ik veel mee bezig ben geweest in die periode – en nog steeds.”

Om er weer over te kunnen schrijven had je dus een omweg nodig. Voelde je een soort verplichting daartoe, om toch over je eigen ervaringen te schrijven? Met discriminatie en uitsluiting?

„Ik neig ernaar ja te zeggen, hoewel dat ook beperkend voelt. Maar ik zie het wel als onderdeel van wat mij drijft om te schrijven. Ik vind het naïef als mensen zeggen dat het werk en de auteur los van elkaar staan, ik geloof daar niet in, echt niet. Niet dat alles waarover je schrijft alleen maar met jezelf te maken moet hebben, maar er is altijd een reden waardoor jij je aangetrokken voelt tot bepaalde onderwerpen.”

Ons idee van straf is dat je óf uit het zicht verdwijnt óf als een ander terugkomt

Maar je wilde méér dan een woedend verhaal.

„Ja, want rauwe emotie op papier kotsen vind ik niet superinteressant. Het is geen vehikel om mijn trauma’s uit te werken, het is niet mijn ambitie om de grote zwarte coming of age-roman te schrijven. Ik gunde mijn hoofdpersoon en mijn verhaal een ontwikkeling.”

Salomés tante Céleste vindt dat ze het koloniale patriarchaat omver moet werpen. Haar vader zegt juist: hard werken, niet zeuren.

„Beide staan voor manieren om met pijn om te gaan. En beide manieren zijn even naïef, dus verdrietig. En toch ook niet: ik had geen tante Céleste toen ik jong was, en dan mis je wel handvatten om met je identiteit om te gaan. En de houding van Salomés vader is denk ik voor veel mensen met een migratieverleden herkenbaar, dat het een kwestie is van je best doen en de rest negeren. Dat doet veel met hoe je naar jezelf kijkt.”

Hoe heb je dat dan wel geleerd?

„Haha, dat is een hele grote vraag, dat zou je aan mijn psycholoog moeten vragen.”

Ik kan me voorstellen dat lezen en je verhouden tot verhalen een rol heeft gespeeld, want dat is wat Salomé helpt: terugpraten tegen de Griekse mythologie bijvoorbeeld.

„Ik vind de Griekse mythologie heel interessant. Het gaat over goden en halfgoden, en tegelijk zijn die heel menselijk, niet perfect en evenwichtig. Zeus is bijvoorbeeld een schuinsmarcheerder met een alfacomplex… Salomé leest antiautoritair, ze verzet zich tegen de lessen die je uit de mythes zou moeten trekken. Natuurlijk omdat ze in jeugddetentie geen enkele autonomie meer over zichzelf voelt, die heeft ze alleen nog in haar hoofd.”

Beste Boek voor Jongeren

Vrijdag begon de Boekenweek van Jongeren met het uitroepen van het Beste Boek voor Jongeren 2021. Simone Atangana Bekono (1991) won met haar roman Confrontaties de prijs in de categorie oorspronkelijk Nederlandstalig. Zij debuteerde in 2017 met de dichtbundel hoe de eerste vonken zichtbaar waren. De winnaar in de categorie vertaald is Stilte heeft een eigen stem van Ruta Sepetys. De prijzen zijn voor boeken die voor jongeren én volwassenen geschreven zijn. Zes jongeren tussen de 15 en 17 jaar kozen de winnaars uit twee shortlists van een vakjury. Bij de Boekenweek van Jongeren, die negen dagen duurt, hoort ook een geschenk: de bundel 3PAK met drie korte verhalen.

En ze vraagt zich af waarom zoveel verhalen met straf eindigen, terwijl ze zelf weet dat het leven na haar straf niet voorbij is.

„Ze weet: ze komt weer vrij. Ik heb een lang interview gehouden met twee jongens die in jeugddetentie hadden gezeten, die vertelden wat er gebeurt als je terugkomt in de gemeenschap. Het is een illusie dat je met een schone lei terugkeert. Ons idee van straf is dat je óf uit het zicht verdwijnt, óf als ander mens terugkomt en dat je je klein houdt. Daar heeft Salomé niet superveel zin in, daar is ze angstig over. Moet ze dan met gebogen hoofd leven? Want dat werkte in eerste instantie al niet. Dat was een van de oorzaken dat ze in de gevangenis belandde: als ze zich liet discrimineren, moest ze haar menselijkheid ontkennen.”

Is dan de conclusie dat wanneer je tot Ander bestempeld bent, je nooit meer ‘gewoon’ kunt terugkeren in de groep?

„Niet per se – die Ander is ook onderdeel van de groep. Die positie kun je met je meedragen terwijl je je leven leidt. Dat is niet leuk, daarvoor moet je eenzaamheid accepteren. Maar ertegen blijven vechten en roepen hoe oneerlijk het is, maakt het leven ook niet gemakkelijker.”

Heeft het schrijven de destructieve woede productief gemaakt, vind je? Of is dat te veel eer voor de literatuur?

„Haha! Ik heb er wel iets productiefs mee gedaan, maar alle manieren waarop de thema’s uit mijn boek een rol spelen in mijn leven heeft dit boek natuurlijk totaal niet weggenomen. Ergens over schrijven helpt soms om het een plek te geven, maar dat betekent niet dat het dan weg is.”

Simone Atangana Bekono: Confrontaties. Lebowski, 221 blz. 22,99 euro