VS erkennen dat burgerslachtoffers vielen bij droneaanval in Kabul: ‘tragische fout’

De Amerikaanse droneaanval in Kabul op 29 augustus, die bedoeld zou zijn om een vermeende aanslag van terreurgroep Islamitische Staat te verijdelen, is een „tragische fout” geweest. Zeker tien burgers, waaronder zeven kinderen, kwamen bij de aanval om het leven. Legergeneraal Kenneth McKenzie erkende dat op vrijdag in een persconferentie van het Pentagon, schrijft The New York Times. „Ik betuig mijn medeleven aan de familie en vrienden van degenen die zijn omgekomen.”

Een witte Toyota was het eigenlijke doel van de aanval, zei McKenzie. Het leger dacht dat die gevuld was met explosieven, die terreurorganisatie IS zou gaan gebruiken om een aanslag te plegen op het vliegveld van Kabul. Drie dagen eerder had IS ook al een aanslag gepleegd, waarbij meer dan 140 doden vielen, onder wie 13 Amerikaanse militairen. De ‘explosieven’ bleken achteraf waarschijnlijk waterflessen. Na onderzoek naar de droneaanval is gebleken dat de auto geen enkele bedreiging vormde.

Afgelopen maandag verzekerde het Pentagon nog dat de droneaanval nodig was om een aanval van IS op Amerikaanse doelwitten te voorkomen. Legergeneraal Kenneth McKenzie zegt dat de VS gaat praten met de families van de slachtoffers, en een regeling voor herstelbetalingen met ze zal treffen. Zonder Amerikaanse troepen in Afghanistan, zal de afhandeling van deze fout een ingewikkeld proces worden, erkende hij.

Lees ook: ‘Veel Afghaanse doden door paniekreactie Amerikanen na aanslag’