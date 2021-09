Een van de sympathiekste fenomenen in ons landschap is het olifantenpaadje. Wars van wat onder designlampen is uitgetekend, baant de mens zijn eigen doorsteekje. Volle zalen bij Theo Maassen, cafébazen die weigeren om voor coronapolitie te spelen: het zijn slijtsporen in het gras, nu de discrepantie tussen de Haagse tekentafel en de alledaagse ervaring op straat wel erg groot is geworden.

Voor wie doen we het nog? Niet voor de jongeren voor wie corona alleen een griepje is. Voor het bevolkingsdeel dat zich ergens bevindt in het bonte spectrum tussen gelovige en complottheoreticus? Niet-immuun zijn is hun eigen vrije keus, dus zij kunnen, cru gezegd, allemaal de Covid krijgen.

Blijft over: een kleine kwetsbare groep bij wie vaccinatie niet kan of niet aanslaat. Je hoorde de autoriteiten er nauwelijks over, maar nu noemt de coronaminster hen vaak als legitimatie voor zijn coronapas.

Tegelijk hoor je dat die pas nieuwe, massale uitbraken moet voorkomen. Voor wie doen we het nu echt? De voorlichtingscampagne verschuift van „corona onder controle krijgen” naar „samen leven met het virus”, aldus een Kamerbrief. Vrij laten rondgaan dus? Dat lukt effectiever zonder pas.

Of moet die de vaccinatiebereidheid verhogen? Welnee, heus, dat is alleen maar een neveneffect. Zou het? Na ‘Dansen-met-Janssen’ gaf Hugo de Jonge nog toe dat het voortijdig afgeven van een toegangsbewijs bedoeld was om jongeren tot vaccinatie over te halen.

Waarom zou dat dit keer anders zijn? Is het niet net zo’n pracht van een bijvangst als die ouders die eindelijk braaf thuiswerkten als je de scholen van hun kinderen sloot? Best een uitdaging, een overheid vertrouwen die haar burgers zo vaak misleidt.

Alle schimmigheid rond de coronapas voedt de argwaan. Door al het gedraai en gemanipuleer is de officiële route veranderd in één zigzaggende kasseienstrook. Wie geitenpaadjes baant, zal olifantpaden oogsten.

Verkeersdeskundigen ontdekten dat het vooral in het gras rond treinstations wemelt van de afstekertjes. Met het zicht op de haven ontwaakt de olifant in ons. Nu zelfs de burgemeester van de hoofdstad, tevens voorzitter van een van de grootste veiligheidsregio’s, verklaard heeft in de horeca niet te zullen handhaven, is het eventuele restje bereidwilligheid natuurlijk compleet weggemaaid. De olifanten buiten de Kamer hebben gewonnen, wat de hele discussie wat theoretisch maakt.

Trampelpfad, zo noemen onze oosterburen het. Vertrappelpad. De vertrapten onder dit beleid, dat zijn de kwetsbaren met verzwakte immuunsystemen. Hadden die van meet af aan duidelijk de prioriteit gehad, dan was er iets zinnigers voor hen bedacht dan dit QR-regime, dat zo lek en loos is dat zij de kroegen en theaters zullen blijven mijden en kiezen voor het hazenpad.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.