VN-baas Guterres waarschuwt voor ‘catastrofaal pad’ naar 2,7 graden opwarming

Als er geen nieuwe beleidsplannen worden gemaakt, ligt het klimaat op koers om 2,7 graden op te warmen — bijna een verdubbeling van de maximaal 1,5 graden opwarming die is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Dit „catastrofale pad” naar een sterke opwarming van het klimaat „breekt beloften” en zal „levens en banen” verwoesten. Dat schrijft de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, vrijdag naar aanleiding van een nieuw rapport van het klimaatbureau van de VN.

Het rapport maakt een optelsom van de klimaatplannen en -beloften van de 190 landen die het Parijsakkoord ondertekenden, en hoeveel CO₂-uitstoot daarmee gespaard wordt. „De wetenschap vertelt ons dat we tegen 2030 45 procent minder uitstoot bereikt moeten hebben en CO₂-neutraal moeten leven tegen het midden van deze eeuw. Met de plannen die er nu liggen, is de uitstoot in 2030 16 procent hoger dan in 2010.”

‘De tijd dringt’

Vorige maand publiceerde het IPCC, de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering van de VN, vijf scenario’s voor de toekomst. Hierin werd de mens „onmiskenbaar” aangewezen als de aanjager van klimaatverandering. Het verbranden van fossiele brandstoffen en de uitbreiding van de veestapel zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Het is nog steeds mogelijk om onder de 1,5 graden opwarming te blijven, benadrukt Guterres, „maar de tijd dringt”. Zodra de opwarming boven de 1,5 of 2 graden komt, kan het klimaatsysteem abrupt omslaan, waardoor de leefomgeving van de mens ernstig in gevaar komt door bijvoorbeeld metershoge zeespiegelstijging, droogte en overstromingen.

Lees ook: Wereldleiders reageren op klimaatrapport: ‘Dit moet een keerpunt zijn’

Het nieuwe rapport van de VN is in omvang niet vergelijkbaar met het grote IPCC-rapport van vorige maand. Wel probeert de VN met de nieuwe publicatie nieuwe klimaatplannen op de agenda te zetten in aanloop naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties volgende week, waarbij wereldleiders aanwezig zullen zijn, en de klimaattop in Glasgow op 1 november.