Verjongingsgoeroe ontslagen na klachten over seksuele intimidatie

Ook wie naarstig zoekt naar de bron van de eeuwige jeugd kan weggezet worden als een oude viespeuk. De excentrieke levensverlengingsonderzoeker Aubrey de Grey, even beroemd door zijn claim dat „de eerste persoon die 1.000 jaar zal worden al geboren is” als door zijn Bijbelse Baard, is op 22 augustus per direct ontslagen door het SENS Research Institute in Californië, dat hij mede zelf oprichtte. Twee jonge vrouwelijke ondernemers beschuldigden de 58-jarige wetenschappelijk directeur deze zomer van seksuele intimidatie.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie oordeelde op 10 september dat twee aanklachten gegrond waren. En óók dat hij het lopende onderzoek had geprobeerd te dwarsbomen door één van de vrouwen, via een gezamenlijke vriend, te bedreigen. Haar carrière zou over zijn, tenzij ze zou onthullen wie „de ware schurk” was.

Het ontslag van de wetenschappelijk directeur is saillant, omdat De Grey in de laatste twee weken van juli met een crowdfunding-actie net het gigantisch bedrag van bijna 28 miljoen dollar aan cryptomunten, aandelen en toezeggingen voor SENS bij elkaar had gekregen – bijna zes keer het jaarbudget van het instituut.

Op 10 augustus postten de twee vriendinnen, durfinvesteerder Laura Deming (nu 27) en Celine Halioua, elk een blog waarin ze beschreven hoe De Grey hen seksueel had lastig gevallen in een periode dat ze net begonnen aan hun carrière in verouderingsonderzoek.

Aan de destijds 17-jarige Deming, die hem had gevraagd om haar aan iemand voor te stellen, schreef De Grey (toen zelf 48) dat hij een ‘avontuurlijk liefdesleven’ had waarover hij het met haar wel zou willen hebben. In een andere e-mail schreef hij dat hij haar het liefst op een officiële aanvraag had omschreven als ‘hotter than hell’.

Halioua, onderneemster in de honden-levensverlenging, is op haar blogpost minder omfloerst: De Grey is „een seksueel roofdier”. Hij voerde haar als stagiair dronken tijdens een diner met donateurs een paar jaar geleden en zei dat een „glorieuze vrouw” als zij de verantwoordelijkheid heeft haar „vrouwelijkheid” in te zetten om geld los te krijgen van donateurs. Het gedrag van De Grey is een „publiek geheim”, en de vrouwen willen met hun blogs jonge onderzoeksters waarschuwen.

De Grey ontkent alle aantijgingen – behalve de email aan Deming, daar heeft hij „onvoorwaardelijk spijt van”. De herinneringen van Halioua kloppen niet, zegt hij. Hij vermoed dat de dames zijn bewerkt, schrijft hij op zijn Facebookpagina, en hij weet ook al door wie. „Hou deze pagina in de gaten”. Hij zal niet toestaan dat de eigenlijke schuldigen „de hele weg naar de bank” in hun vuistje lachen.

De commissie vond meerdere getuigen die verklaarden dat De Grey regelmatig te veel alcohol drinkt overdag, en ook andere e-mails waaruit blijkt dat hij vindt dat vrouwen voor de „kruistocht tegen ouderdom” naast hun intellect ook hun lichaam zouden moeten inzetten.

Gelukkig heeft De Grey volgens zijn eigen ideeën nog 940 jaar om aan een eigentijdser vrouwbeeld te werken.