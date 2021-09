Tweede Kamer wil 600 miljoen euro extra voor zorgmedewerkers

De regering moet volgend jaar 600 miljoen euro extra vrijmaken voor het salaris van zorgmedewerkers. De Tweede Kamer heeft donderdag een motie aangenomen die stelt dat het demissionaire kabinet daartoe oproept. Om dit te bekostigen, willen de Kamerleden dat de vennootschapsbelasting omhoog gaat, de heffing die bedrijven moeten betalen op hun winst.

In mei dit jaar waarschuwde de Sociaal-Economische Raad (SER) dat de zorgsalarissen structureel omhoog moeten om de sector aantrekkelijk te houden. Het orgaan concludeerde wel dat vooral verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders te weinig verdienen in vergelijking met anderen in de zorg. Naar aanleiding van dit advies dienden SP en ChristenUnie de motie in die donderdag is aangenomen.

SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat het demissionaire kabinet deze oproep van de Tweede Kamer niet naast zich neer kan leggen. Of de regering het plan ook daadwerkelijk zal uitvoeren, is echter onduidelijk. De salarissen van zorgmedewerkers zijn al sinds het begin van de coronacrisis een belangrijk onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. In 2020 stelde het ministerie van Volksgezondheid dat het salaris van mensen in de zorg hoog genoeg was.

Afgelopen woensdag pleitte de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid (WRR) juist tegen een algemene salarisverhoging in de zorg. In het advies van de WRR was te lezen dat burgers zich moeten voorbereiden op een toekomst waarin minder zorg vergoed kan worden dan nu. De zorg is met ruim 100 miljard euro per jaar de grootste kostenpost voor de overheid en vanwege steeds sneller stijgende zorgkosten zijn „scherpe keuzes” nodig, aldus de WRR.

Een op de vijf zorgmedewerkers overweegt om uit de sector te stappen, bleek vrijdag uit een peiling van FNV Zorg & Welzijn. De belangrijkste reden die zij daarvoor opgaven was de hoge werkdruk. Verder noemden de ruim 12.000 FNV-leden die de peiling invulden de slechte werk-privébalans en het salaris als redenen om weg te gaan.

