Twee mannen aangeklaagd voor moord op Noord-Ierse journalist

In Noord-Ierland zijn donderdag twee mannen aangeklaagd voor de moord op de journalist Lyra McKee. Dat meldt de Noord-Ierse politie. McKee werd op 18 april 2019 doodgeschoten terwijl zij verslag deed van rellen in de wijk Creggan in het Noord-Ierse Londonderry, waar veel Ierse nationalisten wonen. Nadien gaf de New IRA, een gewelddadige afsplitsing van het Ierse Republikeinse Leger (IRA), toe verantwoordelijk te zijn voor haar dood.

Lees ook deze reportage terug: McKee’s dood is meer dan een particuliere tragedie

De aangeklaagde verdachten zijn twee mannen van 21 en 33 jaar oud. Naast de moord op McKee wordt hen verboden vuurwapenbezit ten laste gelegd, met de intentie om levens in gevaar te brengen. Ze worden ook verdacht van relschoppen, het gooien van brandbommen, brandstichting en diefstal. Een derde mannelijke verdachte van 20 jaar oud is eveneens aangeklaagd voor rellen en het gooien van brandbommen. Een vierde verdachte die was gearresteerd, een 19-jarige man, is voorlopig vrijgelaten in afwachting van onderzoek van het Noord-Ierse Openbaar Ministerie.

McKee werd geraakt toen ze op straat naast een gepantserde politiewagen stond. Een kogel trof de destijds 29-jarige journalist dodelijk in het hoofd. De New IRA bood in de Ierse media excuses aan: de schutter zou op agenten hebben geschoten en daarbij onbedoeld McKee hebben geraakt.

De talentvolle Noord-Ierse journalist schreef over de onlusten in Noord-Ierland in de jaren negentig (bekend als de Troubles), over homo zijn in Noord-Ierland en de veranderende maatschappij. Haar dood maakte veel los in de regio. Politici uit alle kampen kwamen samen tijdens de emotionele uitvaart in Belfast. Ook verschenen er in de dagen na de schietpartij afkeurende muurschilderingen (‘Niet in onze naam’) van de IRA in Londonderry.