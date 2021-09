Twee doden bij steekincident in Almelo, verdachte aangehouden

Twee mensen zijn vrijdag overleden bij een steekincident in Almelo. Een derde is gewond geraakt. Dat meldt de politie op Twitter, na eerdere berichten van een onveilige situatie in een Almelose straat. De politie heeft één verdachte aangehouden. Volgens lokale zender RTV Oost gaat het om een man die na het steekincident op een balkon in de straat verscheen.

De man heeft met een kruisboog minstens één pijl afgeschoten, volgens een verslaggever van de lokale zender. Op een video van RTV Oost is ook een schot te horen. De politie bevestigt wel dat er bij de aanhouding van de verdachte schoten zijn gelost, maar of de politie naar het balkon heeft geschoten is nog onduidelijk.

Wat het verband is tussen de twee doden en de aangehouden man met een kruisboog is eveneens nog onbekend, net als manier waarop de twee slachtoffers om het leven zijn gekomen. Er rukten veel hulpdiensten uit bij het incident in Almelo, waaronder een arrestatieteam. Volgens de politie is de straat inmiddels weer veilig.